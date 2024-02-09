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Мирні переговори та окупація Криму: основні тези із інтерв'ю Путіна Карлсону

Юрій Берендій
9 лютого 2024, 10:57оновлено 9 лютого, 12:08
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість проведення мирних переговорів з Україною і зазначив, що Україна нібито сама від них відмовилась.
Мирні переговори та окупація Криму: основні тези із інтерв'ю Путіна Карлсону
Основні тези Володимира Путіна із інтерв'ю проросійському ведучому Такеру Карлсону / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтервʼю як західний журналіст в російського президента Володимира Путіна. Воно триває понад дві години. Відповідне інтервʼю Карлсон розмістив на своєму профілі у соцмережі X (колишній Twitter).

Главред зібрав ключові тези російського диктатора Володимира Путіна із його інтерв'ю ексведучому FoxNews Такеру Карлсону.

Путін про історію України та Росії

Почав російський президент від Рюрика, потім перейшов до Києва і Новгорода, особливо виділив тезу про "одну мову", а також побіжно згадав, що і Велике князівство Литовське насправді нібито було російським. Путін кілька разів наголосив, що "української нації не існувало", а слово "український" взагалі "не означало жодної етнічної групи".

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Крім того, російський диктатор Володимир Путін приніс на інтерв'ю Карлсону папку з нібито "копіями листів Богдана Хмельницького". Він додав, що цими "документами" Хмельницький просить Москву взяти "під сильну руку царя частину російських земель, які зараз називаються Україною".

Дивіться відео про те, як Путін показує папку з листами які нібито належали Богданові Хмельницькому:

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Однак головною героїнею історичного екскурсу Путіна стала Польща. На думку Путіна, саме Польща - одна з головних винуватиць початку Другої світової війни, а поляки, за його словами, співпрацювали з Гітлером.

Головний посил Путіна в історичній частині інтерв'ю - України не існувало, всі її території - це частини інших держав.

За словами очільника Кремля, слово "українець" спочатку не позначало окрему етнічну групу, воно лише вказувало на те, що людина живе на околиці держави - "у краю", а назву "Україна" взагалі придумали поляки. Президента Росії зазначив, що Україну створили Володимир Ленін і Йосип Сталін.

Президент РФ також висловив думку, що ідею використання українізації щодо росіян придумав австрійський генштаб перед Першою світовою війною.

"Чи говорили ви Віктору Орбану, що він тоді теж може піти і забрати колишні угорські території назад?" - уточнив Такер Карлсон.

Путін зізнався, що не говорив, натомість розповів про свою поїздку на Закарпаття (Берегове) за радянських часів, де бачив людей у дивовижних шапках: подумав, що це артисти, а це виявилися угорці, які й говорили угорською, а зовсім не українською.

"Багато угорців, звичайно, хотіли б повернутися на свої території!" - підсумував президент РФ.

Путін про війну в Україні та мирні переговори

Путін заявив, що Україна розпочала війну, мета Росії – припинити її. Традиційно за версією Путіна все почалося з Майдану.

"Чому переворот? Чому жертви? Чому загроза Криму? Чому почали операцію в Донбасі? Цього я не розумію", - повторював Путін, додаючи, що до цих подій причетне ЦРУ.

Після чого він знову повернувся до болючого для нього питання про НАТО.

"Ми ніколи не погоджувалися на розширення НАТО, на те, що Україна буде в НАТО. Ми не погоджувалися на наявність військових без НАТО там без обговорення з нами. Десятиліттями ми говорили: не робіть це, не робіть те", - журився Путін.

А далі, на його думку, тригером стала відмова України виконувати Мінські угоди.

Щодо питання окупації Росією Криму Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поверне Крим Україні для досягнення миру.

"Крим перебував у руках Росії ще на початку цієї війни. Тому, якщо ви дійсно вважаєте, що в якості умови для досягнення миру Путін повинен буде віддати Крим, то ви божевільні", - сказав журналіст.

В інтерв'ю Путін заявив, що Росія в 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".

За словами Кремлівського диктатора, Росія поки не досягла цілей СВО, тому що одна з них – це денацифікація. Говорячи про денацифікацію, Путін сказав, що Гітлер помер, але справа його живе - і живе саме в Україні, керівництво якої, на думку президента РФ, поклоняється неонацистам.

"Володя, чому ти підтримуєш неонацистів, від яких твій батько захищав країну?" - нібито запитав Путін Зеленського, однак про його відповідь в інтерв'ю розповісти відмовився.

Варто зазначити, що батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський народився 1947-го року, через два роки після закінчення Другої світової війни.

Дивіться відео про те, як Володимир Путін розповів про розмову із президентом України Володимиром Зеленським:

Мирні переговори та окупація Криму: основні тези із інтерв'ю Путіна Карлсону
Фото: скріншот

"Але як же ви збираєтеся денацифікувати Україну, якщо не маєте контролю над усією країною?" - уточнив Такер Карлсон.

Путін, після невеликої паузи, відповів, що все це насправді було прописано в документах, затверджених у Стамбулі, які українське керівництво потім "викинуло в смітник".

У розмові з Карлсоном Путін повторив свої заяви про готовність до переговорів, знову звинувативши Україну в тому, що та під впливом Вашингтона і Бориса Джонсона нібито відмовилася від переговорів із Росією після відведення військ РФ з-під Києва у 2022 році.

Путін про конфлікт з НАТО і про можливий наступ на Європу

Коментуючи побоювання можливого нападу з боку Росії, які зростають у європейських країнах, Путін заявив, що у РФ "немає ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Латвії - ніде".

"Росія направить свої війська до Польщі тільки в одному випадку: якщо з боку Польщі буде напад на Росію", - додав він.

Розмови про плани Росії застосувати тактичну ядерну зброю президент РФ назвав "страшилками", хоча раніше сам неодноразово згадував про загрозу застосування ядерної зброї.

Інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна - що відомо

6 лютого американський проросійський пропагандист Такер Карлсон прибув до Москви з наміром взяти інтерв'ю у кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Проросійський пропагандист також заявив, що самостійно оплатив свою поїздку до Москви. Крім того, Такер Карлсон, який неодноразово критикував Зеленського, також виразив бажання отримати інтерв'ю від українського президента.

В Європейській комісії наразі не розглядають питання щодо додавання колишнього американського телеведучого Такера Карлсона до санкційних списків, навіть після того, як він взяв інтерв'ю у Володимира Путіна. Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано. Він також назвав Кремлівського диктатора Володимира Путіна "хронічним брехуном".

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Володимир Путін Такер Карлсон
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