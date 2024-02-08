'Місто змінюється по годинах': у МВА розповіли про критичну ситуацію в Авдіївці

У підвалах розбитих будинків в Авдіївці залишаються люди, яких не можуть евакуювати через постійні обстріли.

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Окупанти штурмують Авдіївку дуже великим силами / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, instagram.com / libkos

Росіяни тиснуть з усіх напрямків на Авдіївку, місто змінюється по годинах. У Авдіївці немає жодної зони, де було б спокійно. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Кожного дня місто змінюється реально по годинах. На жаль, ворог тисне з усіх напрямків. Немає жодної такої ділянки навколо нашого міста, де було б десь більш-менш спокійно. Дійсно штурмують дуже великим силами. Зараз, поки що, погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку. Але ж, ми розуміємо, якщо впадуть морози, то поїде й техніка, і буде набагато складніше", - сказав Барабаш.

Барабаш підкреслив, що ситуація у Авдіївці складна, лише протягом однієї доби, 7 лютого, було зафіксовано понад 50 масованих обстрілів та близько 30 ударів авіабомбами по місту. Загалом з початку року окупанти виконали понад 800 авіабомбових ударів, що призвело до серйозних руйнувань на території міста.

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"Багатоповерхові будинки складаються як карткові будинки, і дуже часто під завалами, саме у цих підвалах, залишаються люди, і на жаль, ми не маємо змоги їх звідти дістати", - зазначив начальник МВА.

За його словами, в Авдіївці не залишилось жодної вцілілої будівлі. Окупанти використовують потужні бомби КАБ-500, що робить підвали будинків єдиним, але ненадійним притулком длялюдей.

Барабаш зазначив, що станом на ранок 8 лютого у місті перебуває 941 цивільна особа. Евакуація не проводилась, бо ворог обстрілював дорогу. Незважаючи на це, у місті працює кілька груп, зокрема військових, поліції та волонтерів, які намагаються допомогти і здійснити евакуацію. Однак кількість людей, які допомагають, зменшується.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, Авдіївка залишається центром уваги окупантів. Розвідка Міноборони Великої Британії зазначає, що число ударів керованими боєприпасами за останні два тижні збільшилося на 66%. Російські окупаційні війська продовжують наступальні операції на південно-східних околицях міста.

Також зігдно з звітом Інституту вивчення війни за 5 лютого, українські військові просунулися на Авдіївському напрямку і продовжують бої на кількох ділянках фронту. Геолокаційні кадри підтверджують просування ЗСУ на північний схід від Невельського і на південний захід від Авдіївки.

Як повідомляв Главред, російські окупанти просунулися на півночі Авдіївки, там відбуваються запеклі бої. Аналітики Deep State повідомили про оновлення лінії зіткнення біля Кліщіївки та Новокалинового.

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