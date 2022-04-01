"Намагалися втекти від війни": Житомирська траса всіяна трупами розстріляних українців

Війна в Україні / Reuters

ЗСУ взяли під контроль Житомирську трасу 31 березня. Хоч і окупанти, які готові були атакувати Київ відступили, влаштували там справжні звірства.

Російські війська залишили після себе розбомблені будинки і обстріляні авто. Людей, які намагалися втекти від війни, просто вбивали на трасі.

Як повідомляє ТСН, на трасі залишилися десятки одиниць спаленої техніки і десятки тіл мирних жителів.

"Стоянка, Капітанівка сповнені розбитих багатоповерхівок, супермаркетів. У селі Мила спалені автомобілі прямо на дорозі, понівечені відбійники, поламані дерева і людські тіла", - йдеться в повідомленні.

За словами журналістів, на Житомирській трасі дуже багато мертвих людей, які намагалися сховатися від війни, але їм це зробити не вдалося.

"Деякі люди, очевидно, ще встигали вийти з автомобіля, їх тіла лежать поруч, інші залишилися в салонах. На узбіччі видніється гірка, придивляємося – тіла людей лежать один на одному", - повідомляє ТСН.

Поруч вкрадені з сусідньої автозаправки стільці, продукти.

"Їжі з заправки, яку вони розтягнули, також їх сухпаї, бліндажі", - кажуть бійці.

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Українські бійці показують трофеї, тепер у них є протитанкова зброя. А ще документи окупантів - вони так тікали, що втрачали їх прямо в лісі.

Крім того, окупанти кинули в лісі десятки ящиків з патронами.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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