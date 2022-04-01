Історична перемога ЗСУ в битві за Київ: Бутусов заявив про переломний момент у війні

Здобуто історичну перемогу Збройних сил України над російською армією в битві за Київ / Reuters

Збройні Сили України здобули історичну перемогу над російськими окупантами в битві за Київ. На 36-й день війни настав переломний момент - ворог був відкинутий з Житомирської траси, загрозу оточення столиці усунено.

Про це написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, попереду - жорстока й тривала війна Росії проти України.

"Здобуто історичну перемогу Збройних сил України над російською армією в битві за Київ. 31 березня - стратегічна поразка Путіна, переломний момент на 36-й день війни. Так, попереду ще багато болю, крові, жертв, відданості, поту і сліз, і попереду потрібно зробити набагато більше роботи, ніж ми зробили зараз. Війна буде жорстокою й тривалою. Бої на київському напрямку будуть продовжені. Але ворог відкинутий з Житомирської траси, і значить - загроза оточення столиці усунена силою української зброї", - написав Бутусов.

Тепер Києву загрожують лише обстріли.

"Друга армія в світі" кидає бойову техніку, зброю та трупи своїх товаришів. Вихід росіян на Житомирську трасу був серйозною загрозою Центральній Україні і сковував основні українські сили. Але ворог за 36 днів зазнав великих втрат від ударів по комунікаціях, прицільного артилерійського вогню, ударів піхоти і бронетехніки. І тому упустив можливість утримувати великий плацдарм для наступу і оточення столиці України", - розповів журналіст.

За його словами, противник відкочується на північ. А це означає, що можуть почати тікати і війська на схід від столиці України.

Бутусов також пояснив, що усунення загрози оточення столиці України розв'язує руки українському командуванню і дозволяє маневрувати резервами на інших оперативних напрямках.

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Як повідомляв Главред, 31 березня в Міноборони Великої Британії заявляли, що російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

У своєму відеозвернення в ніч на 1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що північніше Києва на чернігівському напрямку і в Сумській області українські захисники продовжують вибивати російських окупантів.

За словами президента, загарбники і самі "усвідомлюють, що більше не витягують ту інтенсивність бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня".

"Але повинні розуміти, що для російських військових - це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони прибираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоби зосередитися на інших дуже важливих. На тих, де нам може бути дуже складно", - підкреслив Зеленський.

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