Бої важкі, але ЗСУ просуваються до Херсона - облрада

Українські захисники звільняють населені пункти на півночі Херсонської області / Фото Reuters

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що на Херсонщині тривають активні бойові дії. З важкими боями, але ЗСУ все ж таки просуваються в бік Херсона.

Українські захисники звільняють населені пункти на півночі області. Так, тільки за останню добу в Херсонській області Збройні Сили України звільнили 11 населених пунктів. Зараз українські військові просуваються в Бериславському напрямку, передає 24 канал.

"Це дає велику надію та позитив. З важкими боями, але ЗСУ все ж таки просуваються в Херсон", - сказав Хлань.

Херсонська область була окупована майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У гуманітарному та інформаційному планах ситуація трагічна. Є проблеми зі зв'язком, його контролюють окупанти. Але навіть у цих умовах Херсонщина не здається.

"Звільнення міст і сіл – той ковток свіжого повітря, який дає надію", – додав Хлань.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України звільнили 11 населених пунктів Херсонської області, які були тимчасово окуповані російськими загарбниками.

Оперативне командування Південь повідомило, що були звільнені такі населені пункти в Херсонській області: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове..

25 березня The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США опублікувало інформацію про те, що російські окупаційні війська повністю вже не контролюють Херсон. Українські війська ведуть бої та вибивають з міста загарбників.

Також вказувалося, що успіх України став би дуже серйозним ударом по військових планах Путіна. У такому випадку для росіян буде ускладнений план із захоплення узбережжя Чорного моря та південного порту Одеси. Під ударом опиниться і угруповання РФ в Миколаєві.

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