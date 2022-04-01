Ворог вийшов з Броварського району на Київщині, ЗСУ проводять зачистку

Українські військові почали зачистку Броварів / Фото Reuters

Російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні Сили України переходять до зачистки та розмінування населених пунктів.

Про це розповів мер Броварів Ігор Сапожко в ефірі національного телемарафону UAразом.

"Російські окупанти залишили весь Броварський район, і на сьогодні буде проводитися певна зачистка Збройними силами України", - зазначив він.

За його словами, в самому місті переносять блокпости, але Бровари залишаються готовими до оборони.

Багато жителів повернулися в місто. Рівномірно відновлюється робота малого та середнього бізнесу: відкриваються компанії, магазини, павільйони.

"Місто починає жити своїм життям. Тому що у нас був надійний захист Збройних сил України, тому ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре", - додав Сапожко.

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Як повідомляв Главред, в Міноборони Британії опублікували свіжі дані розвідки, згідно з якими Чернігів і Київ піддаються постійним авіаційним і ракетним ударам попри заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Збройні Сили України здобули історичну перемогу над російськими окупантами в битві за Київ. На 36-й день війни настав переломний момент - ворог був відкинутий з Житомирської траси, загроза оточення столиці усунена.

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