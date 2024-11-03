Намагається оформити інвалідність прямо із СІЗО: справа одеського "воєнкома" набрала обертів

Якщо колишній начальник Одеського ТЦК оформить інвалідність і буде звільнений з-під варти, він зможе перетнути кордон.

https://glavred.net/ukraine/pytaetsya-oformit-invalidnost-pryamo-iz-sizo-delo-odesskogo-voenkoma-nabralo-oboroty-10610972.html Посилання скопійоване

Євген Борисов намагається оформити інвалідність із СІЗО / Колаж: Главред, фото: Telegram Ігор Мосійчук, УНІАН

Про що повідомляється:

Екс-військком Борисов скаржиться на захворювання, що завдають болю

Борисов намагається оформити інвалідність

Чого хоче домогтися Борисов після оформлення інвалідності

Колишній начальник Одеського ТЦК Євген Борисов, якого спіймали із сотнями мільйонів незаконних грошей, намагався оформити собі інвалідність прямо із СІЗО. Про це повідомляє Главком із посиланням на дані судового реєстру.

У слідчому ізоляторі Борисов провів 15 місяців, 9 з яких адвокати активно намагалися отримати форму №088/о, яка дозволила б направити Борисова на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення групи інвалідності.

відео дня

Також повідомляється, що Борисов був звільнений із ЗСУ за станом здоров'я і знятий з військового обліку. Якщо суд вирішить звільнити його з-під варти, то Борисов зможе безперешкодно виїхати з України.

Адвокати "воєнкома" стверджують, що в нього низка захворювань, які начебто потребують постійного спостереження з боку ангіохірурга, невропатолога та кардіолога. Вони також додають, що у Борисова "нестерпний біль і страждання" через перебування під вартою.

Суд вирішив залишити Борисова під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 39,3 мільйона гривень.

Справа воєнкома Борисова - головні новини

Як повідомляв Главред, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив одеського воєнкома в тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість у Європі та елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після цього президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова.

Пізніше багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили. Про його звільнення стало відомо 28 червня.

Євген Борисов після отримання повідомлення про підозру намагався сховатися від правосуддя. 24 липня стало відомо про те, що в Києві затримали скандального одеського воєнкома.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред