Не встиг втекти: у Києві затримали скандального одеського воєнкома

Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень.

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У Києві затримали скандального Одеського воєнкома Євгена Борисова / Колаж: Главред, фото: Telegram / Ігор Мосійчук, ДБР

Колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Євгена Борисова затримали в Києві. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Борисову оголосили про підозру в суботу, 22 липня. Він намагався втекти від слідства, постійно міняв номери телефонів, автомобілі і місце розташування. Борисов використовував елементи конспірації.

Слідство вимагатиме, щоб колишньому воєнкому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості вийти під заставу, адже Борисов вже намагався втекти від правосуддя.

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Євгена Борисова підозрюють за трьома статтями:

ст. 368-5 - у придбанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких значно перевищує її законні доходи;

ч. 5 ст. 407 - у неявці вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, вчинене в умовах воєнного стану;

ч.4 ст. 409 — в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Справа воєнкома Борисова

Раніше повідомлялося, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив Одеського воєнкома в тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі і елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після цього президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова.

Пізніше багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили. Про його звільнення стало відомо 28 червня.

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