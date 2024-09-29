П'ять регіонів Росії - етнічні землі України, але є одна проблема - експерт

Українська мова на прикордонних з Україною територіях Росії не має дивувати, адже для них це природно, зазначив Максим Розумний.

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На жаль, 99% жителів прикордонних з Україною територій не відчувають приналежності до української нації - Розумний / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Такі регіони, як Курськ, Воронеж, Бєлгород, Ростов-на-Дону і Краснодар - етнічні українські землі. Проте проблема полягає в тому, що 99% місцевого населення не відчуває своєї причетності до України. Про це заявив політолог, доктор політичних наук Максим Розумний.

Під час чату на Главреді в нього запитали про те, чи не є дивовижним факт того, скільки людей у Курській області розмовляють українською мовою або суржиком.

У відповідь політолог розповів, як ще 20 років тому був у Суджі й там із ним говорили українською.

"Мене це абсолютно не дивує. У 2004 році у складі делегації Української всесвітньої координаційної ради, яку тоді очолював Михайло Горинь, я їздив прикордонними регіонами Російської Федерації, зокрема, був у Курську, Воронежі, Бєлгороді та Ростові-на-Дону, аж до Краснодара доїхав. У Суджі в нас була ночівля. Там до нашого автобуса підійшли місцеві, запитали, звідки ми. Сказали - з Києва. На що вони відповіли: "Жартуєте?". Тобто люди дійсно там так розмовляють, для них українська мова є цілком природною", - каже Розумний.

Дивіться чат на Главреді з Максимом Розумним:

Утім, за його словами, проблема в тому, що майже всі люди, які проживають на етнічних українських землях, політично не пов'язують себе з Україною.

"Усі перелічені міста - етнічні українські землі, але це зовсім не означає, що населення цих територій політично себе усвідомлює українцями. На жаль, 99% з них не відчувають своєї причетності до української нації", - наголосив Максим Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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