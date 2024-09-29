Що чекає на армію Путіна після ударів по арсеналах: у Британії зробили прогноз

Росія зазнала найбільших втрат своїх і північнокорейських боєприпасів за весь період війни.

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Росію після ударів по військових арсеналах чекають перебої в постачанні - розвідка Британії / Колаж: скріншот YouTube, 93-тя ОМБр Холодний Яр (ілюстративне фото)

Удари Сил оборони України по військових арсеналах у Торопці та Тихорецьку на території агресора Росії призведуть до того, що ворог зіткнеться з щонайменше короткостроковими перебоями у забезпеченні своєї армії. Росіяни будуть змушені розосереджувати свою логістику. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

У своєму зведенні розвідка Британії проаналізувала удари з 20 по 21 вересня по військових арсеналах РФ у Торопці та Тихорецьку, а також ще однин удар по Торопцю, який був за три дні до цього - 18 вересня. Тієї ночі окупанти втратили щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритому та бункерному зберіганні.

"Ці удари майже напевно призведуть щонайменше до короткочасних перебоїв у постачанні російських артилерійських боєприпасів і боєприпасів для стрілецької зброї, критично важливих ресурсів у війні на виснаження", - зазначили у відомстві й додали, що удари по трьох складах призвели до найбільших втрат російських і північнокорейських боєприпасів за весь період повномасштабної війни. відео дня

На думку британських фахівців, швидкі та потужні удари засвідчили, що, незважаючи на багатошарову систему ППО (включно з винищувачами), яку росіяни розмістили навколо України, їм, як і раніше, доводиться боротися з безпілотниками, які використовуються для ударів углиб російської території.

"Дуже ймовірно, що це призведе до подальшого розосередження в російському логістичному ланцюзі через страх перед додатковими ударами, збільшуючи навантаження на і без того розтягнуту систему", - наголосили в британській розвідці.

Як удари по арсеналах РФ позначаться на перебігу війни - думка експертів:

Удари по арсеналах Росії знизять темпи робота артилерії, вважає військовий експерт Олег Жданов.

У росіян буде менше боєприпасів, проте інтенсивність наступальних дій на гарячих напрямках не знизиться.

Україна повторюватиме свої удари по військових об'єктах РФ, вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап. На його думку, Сили оборони отримали зброю для потужних ударів, і є три групи цілей, які можуть бути уражені.

Росія втратила 3-4 місячну норму снарядів для війни після першого удару по Торопцю, вважає ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Ймовірно, вибухнуло 750 тисяч снарядів. Проте наразі росіяни навряд чи перейдуть до лімітів на боєприпаси на небезпечних напрямках.

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