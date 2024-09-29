Лавров цинічно звернувся до Грузії з пропозицією щодо Абхазії та Південної Осетії

У Росії зробили вигляд, що "забули", як відтяпали у Грузії два її регіони.

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Лавров зібрався "допомогти" Грузії "налагодити стосунки" з Південною Осетією та Абхазією, які окупувала Росія / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країна-агресор Росія, яка 2008 року за підсумками російсько-грузинської війни "визнала" нібито незалежними території Абхазії та Південної Осетії, і тримає там свої війська з маріонетковою владою, мовляв, готова допомагати Грузії в налагодженні відносин з анклавами.

Як повідомляє Ехо Кавказу, так звану допомогу Москви запропонував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За його словами, питання "примирення" Тбілісі з Абхазією і Південною Осетією вони вирішуватимуть "самостійно", і Москва в цьому готова "допомогти".

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"Нинішнє грузинське керівництво просто чесно оцінює минуле. Вони так і сказали, що "хочемо примирення історичного". А в якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися - це вирішувати самим "країнам": і Абхазії, і Південній Осетії. Вони сусіди з Грузією, там все одно якісь контакти неминучі. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати", - наголосив Лавров у рамках своєї промови на пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Довідка

Окупація Росією Абхазії та Південної Осетії - що про це відомо:

Російські війська контролюють Абхазію з 1990-х років. Там вони підтримали місцевих сепаратистів і утримують територію під своїм окупаційним контролем.

У серпні 2008 року Росія відправила свої війська до Південної Осетії. Війна з Грузією тривала 5 днів і завершилася відторгненням Південної Осетії від Грузії та проголошенням там "республіки". Загинули близько 850 осіб. Близько 120 тисяч людей змушені були стати біженцями.

26 серпня 2008 року на той момент президент РФ Дмитро Медведєв визнав Абхазію і Південну Осетію "незалежними державами".

Світова спільнота і більшість держав визнають ці регіони територіями Грузії, які окупувала Росія.

Росія готова знову ввести війська в Грузію - заступник голови Ради Федерації

Кремль готовий ввести свої війська в Грузію, якщо "Грузинська мрія" не зможе утримати владу, сказав заступник голови Ради Федерації Андрій Клімов.

"Будь-який державний переворот - це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Я вам скажу ще дещо, наприклад, була спроба повалити державу в Сирії. Коли законний уряд Асада звернувся до нас по військову допомогу, ми надали їм цю допомогу, і, як ви знаєте, ситуація в Сирії стабілізувалася", - сказав у руслі російської пропаганди Клімов.

Позиція влади Грузії щодо Абхазії та Південної Осетії сьогодні

Грузія хоче повернути Абхазію і Південну Осетію і разом до 2030 року вступити до Європейського Союзу, говорив у травні минулого року грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе.

Утім, тепер Грузію можуть позбавити статусу країни-кандидата до ЄС і безвізового режиму з Європою через дрейф у бік Росії.

Правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що Грузія, мовляв, повинна вибачитися перед Південною Осетією за війну, сказав почесний голова політичної сили Бідзіна Іванішвілі. За його словами, бойові дії були "братовбивчим протистоянням, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів"

"Щойно закінчаться вибори 26 жовтня, коли буде засуджено призвідників війни, коли абсолютно всі винні в руйнуванні грузино-осетинського братерства та співіснування отримають найсуворішу юридичну відповідь, ми обов'язково знайдемо в собі сили вибачитися за те, що, згідно з отриманим завданням, зрадницький "Національний рух" (партія експрезидента Михайла Саакашвілі) 2008 року огорнув у полум'ї вогню наших осетинських сестер і братів", - сказав російсько-грузинський бізнесмен Іванішвілі.

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