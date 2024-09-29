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"Злетіло в повітря 750 тисяч снарядів": у РФ немає запасів на чорний день - експерт

Андрій Ганчук
29 вересня 2024, 18:06
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Снаряди для ствольної артилерії мають величезне значення для фронту, Росія зазнала колосальних збитків, зазначив Давид Шарп.
Шарп, Торопець
Підтримка КНДР дозволяє Росії витримувати війну на довгій дистанції - Шарп / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

На арсеналі у Торопці вибухнули близько 750 тисяч різних снарядів, 3-4 місячна норма витрат снарядів під час війни, що є колосальним ударом для агресора Росії. Росіяни, ймовірно, будуть змушені розосереджувати свої склади, а серйозних запасів у них немає. Про це заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

В інтерв'ю Главреду експерт, коментуючи удари по арсеналах у Топорці та Тихорецьку, зазначив, що наслідки для війни залежать від того, як часто Україна добиватиметься таких успіхів. У пріоритеті - арсенали та військові аеродроми.

"Унаслідок таких ударів противник, наприклад, може розібрати великі склади, розділити їх на дрібні частини і вивезти в різні боки, щоб віддалити від зони ураження. І такі дії можуть призвести до того, що вміст складів зберегти вдасться, але маневр різко ускладнить логістику і призведе до витрати серйозних ресурсів", - зазначив Шарп.

"Колосальний збиток"

За його словами, втрата снарядів саме для ствольної артилерії має велике значення. Росіяни втратили 3-4 місячну норму боєприпасів, яка витрачається в рамках війни.

"Якраз снаряди для ствольної артилерії мають величезне значення. Згідно з відкритою інформацією із серйозних джерел, на першому підірваному складі в Торопці злетіло в повітря орієнтовно 750 тисяч різних снарядів. Це колосальний збиток. У рамках посилених бойових дій росіяни витрачають приблизно 200 тисяч снарядів на місяць, що є дуже інтенсивною витратою. Тому й виходить, що внаслідок удару по Торопцю знищено 3-4 місячну норму інтенсивної витрати боєприпасів", - каже експерт.

Дивіться відео, в якому Давид Шарп розповів про наслідки удару по Торопцю:

Великих запасів у Росії немає

У росіян немає величезних запасів боєприпасів. Війська РФ підтримує Північна Корея, і така допомога дає змогу окупантам довгий час не відчувати снарядного голоду.

"Причому у Росії немає колосальних запасів боєприпасів на чорний день. Не дарма росіяни масово закуповувалися в Північній Кореї. Прийнято вважати, що вони там купили орієнтовно 1,5-2 мільйони снарядів. Начальник ГУР Буданов навіть говорив про те, що це серйозно вплинуло на хід війни, оскільки північнокорейські снаряди дали росіянам можливість витримати війну на довгій дистанції, щоб упродовж тривалого періоду витрачати велику кількість снарядів і не відчувати утисків", - сказав Шарп.

Хто такий Давид Шарп

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

Як послабилася Росію за снарядами

На думку Шарпа, втрата Росією сотень тисяч снарядів навіть протягом півроку змусить окупантів застосовувати на 10-20% боєприпасів на полі бою.

"Скільки б не було в Росії снарядів, втрата сотень їхніх тисяч, навіть протягом півроку, змусить її використовувати на 10-20% менше боєприпасів на лінії фронту. Це величезне досягнення, яке дасть змогу врятувати життя українських військових, послабить наступальні операції російської армії, дасть змогу українцям більш успішно оборонятися, і, можливо, навіть наступати. Тому точкові успіхи мають величезне значення", - пояснив Шарп.

Також він додав, що якщо Україна і надалі зможе розвивати курс на удари вглиб Росії, можна буде говорити і про більш серйозний вплив на перебіг бойових дій.

"Якщо українцям вдасться і надалі реалізовувати такий системний підхід, то можна буде говорити про більш глибокий і тривалий вплив на війну. Усе залежатиме від результатів. Військові арсенали та аеродроми мають бути пріоритетними цілями, а Україна дістає своєю зброєю до об'єктів, які розташовані на території Російської Федерації. Українські удари по російських арсеналах - чудовий приклад того, в якому саме напрямку потрібно рухатися і прогресувати", - наголосив Давид Шарп.

Удари України по військових арсеналах РФ - що кажуть експерти:

Завдяки ударам по арсеналах Росії буде знижено інтенсивність роботи ворожої артилерії, сказав Главреду військовий експерт Олег Жданов. Утім, темпи наступу на небезпечних напрямках не знизяться. А от на другорядних локаціях ситуація для росіян може застопоритися.

Україна отримала зброю для потужних ударів по Росії, і повторюватиме атаки на її військові об'єкти в глибині російської території, вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він назвав три групи цілей, які можуть бути уражені.

Росія зазнала найбільших втрат у боєприпасах за всю повномасштабну війну, вважають у розвідці Британії. Втрати позначаться на постачанні російських окупантів в Україні.

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війська Росії склади боєприпасів війна Росії та України Девід Шарп
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