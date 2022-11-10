Все знову закінчиться російським нападом: експерт пояснив неможливість переговорів України і РФ

Експерт пояснив неможливість переговорів України і РФ / Колаж Офіс президента, УНІАН

Україна не сідатиме за стіл переговорів з нинішнім російським керівництвом. У зворотному випадку, ми визнаємо їхню владу на окупованих територіях.

В інтерв'ю Главреду політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач пояснив, що навіть якщо Захід припинить надавати нам військово-технічну або фінансово-економічну допомогу то все одно ми цього не будемо робити.

"І таким чином це питання буде продовжуватися в часі. Рано чи пізно або Україна зміцниться економічно і продовжить відвойовування своєї території вже своїм коштом, або Росія знову зробить щось таке, що змусить Захід надавати нам допомогу. А Росія зробить, тому що ці переговори на поточному етапі потрібні РФ як перепочинок для підготовки до подальшої експансії", - пояснив експерт.

Також Горбач підкреслив, що якщо на Заході хтось повірить і вирішить заново домовлятися з Путіним, Кремлем і Росією, то це буде відкладеним конфліктом, який знову почнеться за кілька років. І він знову почнеться російським нападом.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава Української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України і визнає, що зробила "жахливу помилку".

Також Зеленський підкреслив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії - кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців",-сказав президент.

Вам може бути цікаво: