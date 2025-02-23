У Трампа поставили умови Україні та РФ для досягнення мирної домовленості

Дональд Трамп хоче досягти миру через силу, вважає спецпосланець президента США.

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Мирна домовленість між Україною та Росією "дуже близько"/ Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези:

Шлях до миру — це поступки та досягнення консенсусу

США "підійшли дуже-дуже близько" до досягнення мирної угоди

Війна Росії проти України "була спровокована"

США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України. Про це заявив спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі телеканалу CNN.

Він уточнив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

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"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент (Дональд Трамп - Главред) робить найкраще. Він об'єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру — це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат", — стверджує спецпосланець президента США.

Він вважає, що сторони "підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати".

"Це були дуже, я б сказав, переконливі та суттєві переговори в рамках чогось, що називається угодою Стамбульського протоколу. Ми підійшли дуже, дуже близько до того, щоб щось підписати, і я думаю, що ми будемо використовувати ці рамки як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та Росією", — наголосив Віткофф.

Спеціальний представник президента США переконаний, що Дональд Трамп "хоче бути президентом-миротворцем та досягти миру через силу".

Водночас він сказав, що війна Росії проти України "була спровокована", а всілякі розмови про вступ України в НАТО стали загрозою для росіян.

Обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що війна в Україні може завершитися наступного тижня. Коментарі Лівітт пролунали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має карт" і йому слід утриматися від перемовин із міжнародними лідерами щодо подальших мирних переговорів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

Як раніше писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресорка Росія зацікавлена у підписанні угоди.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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