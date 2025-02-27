'Дуже скоро або ніколи': Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Наступним кроком на шляху до врегулювання війни в Україні має стати припинення вогню, якого можна досягти швидко, вважає лідер США.

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Трамп зробив заяву про мир в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Ключові тези:

Мир в Україні настане "досить скоро або його не буде взагалі"

Близько мільйона українців і росіян були безглуздо вбиті

Наступний крок на шляху до врегулювання війни - припинення вогню

Президент США Дональд Трамп допустив, що мир в Україні може так і не настати. Таку заяву американський лідер зробив під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, цитує BBC.

"Мир в Україні буде "досить скоро або його не буде взагалі"...Я думаю, у нас хороший прогрес, ми рухаємось у правильному напрямку досить швидко", - сказав Трамп. відео дня

Водночас американський лідер вкотре підкреслив, якби він був президентом, то війни б і не було.

Він заявив, що близько мільйона українців і росіян були безглуздо вбиті, додавши, що реальна цифра набагато вища.

Також Трамп повторив свою тезу про те, що його адміністрація досягла "більшого прогресу" за один місяць, ніж його попередник Джо Байден за весь свій президентський термін.

"Наш підхід в основному базується на здоровому глузді", - сказав він.

Дональд Трамп додав, що наступним кроком на шляху до врегулювання війни в Україні має стати припинення вогню, якого можна досягти швидко.

Гучні обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп заявив, що переговори про мир в Україні просуваються добре, і схарактеризував розмови з Росією та Україною як "хороші". Також Трамп наголосив, що Росія наразі "поводиться дуже добре".

Як писав Главред, адміністрація США уникає прямої відповіді на питання, чи змушуватимуть Москву йти на поступки для укладення мирної угоди. Водночас у Білому домі дають зрозуміти, що результат переговорів не задовольнить ані Київ, ані Москву.

Крім того, Трамп говорив, що США не хочуть надавати Україні гарантії безпеки. Відповідальність за це Штати перекладають на Європу.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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