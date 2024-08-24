УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путіна прорахувався": екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції

Юрій Берендій
24 серпня 2024, 05:03
291
Екс-очільник ГУР зазначив, що мета операції в Курській області є значно важливішою ніж про це думає російський диктатор Володимир Путін.
'Путіна прорахувався': екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції
Екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що ціль операції український військ на території Курської області полягає в тому, щоб відтягнути російські сили з інших напрямків фронту та знизити наступальний потенціал РФ на Донеччині. Однак, насправді мета Курського наступу набагато важливіша. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк

"Путін прорахувався. Він вважає, що ця операція має головну мету – відтягнути підрозділи і зупинити наступ, але насправді має інший зміст. Зокрема, змінити підходи лідерів країн Заходу до нашої війни. Сьогодні від сумнівів щодо нашої можливої перемоги, Захід знову перебуває в емоційному стані підтримки, піднесення, є додаткове виділення можливостей для нашої не лише оборони, а й активної оборони", – сказав він.

Валерій Кондратюк підкреслив, що ситуація в Донецькій області залишається напруженою, бої тривають. Водночас важливо, що Захід надає Україні додаткову підтримку, особливо у вигляді боєприпасів, які необхідні для стримування та знищення окупантів.

відео дня

Він також зазначив, що FPV-дрони демонструють високу ефективність, і попри протидію засобів радіоелектронної боротьби, технології їх використання постійно вдосконалюються.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо про бої на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час операції в Курській області ЗСУ вже взяли під контроль понад тисячу квадратних кілометрів російської території, оточили велике угруповання ворога та підірвали ключові мости через річку Сейм. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що це лише частина цілей, які ставлять перед собою українські військові на території ворога.

За словами військового експерта Яна Матвєєва, після початку Курської операції в оточенні могли опинитися від тисячі до трьох тисяч російських окупантів.

Тим часом, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російське військове командування передислокувало підрозділи з району Часового Яру до Курської області, щоб протидіяти ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Курськ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

ЗСУ просунулися в районі Суджі: бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині

ЗСУ просунулися в районі Суджі: бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині

07:52 Україна
Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини: Ейдман назвав причину

Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини: Ейдман назвав причину

01:35 Україна
РФ може посилити ракетні атаки у День Незалежності України: в Німеччині зробили заяву

РФ може посилити ракетні атаки у День Незалежності України: в Німеччині зробили заяву

23:57 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає 49568

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадами 11859

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадами

Водіям на замітку: що означають білі зигзагоподібні лінії на дорозі 10526

Водіям на замітку: що означають білі зигзагоподібні лінії на дорозі

ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр 10218

ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр

Останні новини

07:52

ЗСУ просунулися в районі Суджі: бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині

06:10

Втрати величезні: як Путін втрачає своїх окупантівПогляд

05:03

"Путіна прорахувався": екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції

04:34

Гороскоп на завтра 25 серпня: Скорпіонам - випробування, Водоліям - конфронтація

04:10

Мало хто знає: чим корисний зелений чай - лікарі назвали переваги напою

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
03:00

ЗСУ поставили крапку в "хотілках" РФ: Київ змінив правила переговорів - експерт

02:36

Скандал через жахливі умови для військових в Одеській лікарні: Лубінець не змовчав

02:32

Дуже погана прикмета 24 серпня: у який час доби не можна дивитися на Сонце

02:05

РФ вдарить балістикою і Калібрами: названо терміни й цілі масованого обстрілу

Реклама
01:35

Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини: Ейдман назвав причину

23 серпня, п'ятниця
23:57

РФ може посилити ракетні атаки у День Незалежності України: в Німеччині зробили заяву

23:12

Пожежу на нафтобазі у Пролетарську не можуть приборкати шостий день: горять будинкиВідео

22:19

Ракети для HIMARS і ППО: США надають Україні новий пакет військової допомоги

22:04

Жінка знайшла яйце з рожевим білком: як міг з’явитись такий "дефект"

21:41

США розпочали стеження за Росією: до Європи перекинули розвідувальний літак

21:36

"Які можуть бути претензії": EL Кравчук різко заступився за Олега Винника

21:33

ЗСУ витискають окупантів з Харківщини: Зеленський заінтригував заявою

21:21

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною

21:16

Їх носять менше 20 людей: ТОП-10 найрідкісніших українських прізвищ

20:50

Вторгнення ЗСУ в Білорусь: в Лукашенка здивували заявою

Реклама
20:29

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт

20:15

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд

20:08

Що знаходиться всередині Місяця: вчені зробили цікаве відкриття

20:07

Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

19:59

Пила його аж до самої смерті: який відомий улюблений напій королеви Єлизавети II

19:49

В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

19:28

Встановили український прапор: ЗСУ провели операцію у тимчасово окупованих Олешках

19:28

Вилетіли навіть штурмовики: Білорусь перекинула 1000 "штиків" до кордону з Україною

19:10

У Росії було три імперії, а четвертої не буватиПогляд

19:01

"Воювати у 25-му році керівництво РФ не планує": експерт про дату кінця війни

18:51

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадамиВідео

18:37

Чи можна включати кондиціонер у дощ: одна дія вбереже від небезпеки

18:30

"На два кроки попереду": прем'єр Індії розповів Зеленському, про що говорив з ПутінимФото

18:16

Не лише Покровський напрямок: в Генштабі чесно розповіли про найпекельніші точки

18:14

Буде сяяти чистотою: 3 важливі кроки, як почистити пуховик без пранняВідео

18:12

Священники радять саме їх: найкращі молитви за солдата на війні та перемогу УкраїниВідео

17:48

Операція ЗСУ стала ударом: РФ відвела частину військ з Харківського напрямку

17:40

Водіям на замітку: що означають білі зигзагоподібні лінії на дорозі

17:33

33 стрічки незалежної України, які можна переглянути у вільному доступі новини компанії

17:31

"Єдині. Незалежні": ведучі телемарафону взяли участь у спецпроєкті до Дня Незалежності новини компанії

Реклама
17:29

Наслідки удару по "Кавказу" досі усувають: РФ зупинила поромне сполучення з Кримом

17:18

Як відмити конфорки від жиру: швидкий та ефективний спосібВідео

17:16

Ціни різко підскочать: восени картопля коштуватиме значно дорожче

17:04

Московська церква підтвердила, що Порошенко служив у них паламарем і був меценатом - ЗМІ

17:00

ЗСУ "кинули оком" на трасу: армію РФ можуть чекати неприємності на двох напрямках

16:51

Ситуація з відключеннями світла в Україні зміниться: яка причина

16:50

У якому віці люди починають стрімко старіти: неочікувана відповідь вчених

16:33

Оточення замкнулось, там тисячі: війська РФ разом з кадирівцями попали в котел

16:32

Україна та Індія підписали 4 угоди: Зеленський розкрив перші результати візиту МодіФото

16:27

Лише тоді Кремль зрозуміє: в Міноборони розповіли про план завершення війни

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти