'Путіна прорахувався': екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції

Екс-очільник ГУР зазначив, що мета операції в Курській області є значно важливішою ніж про це думає російський диктатор Володимир Путін.

https://glavred.net/ukraine/putina-proschitalsya-eks-glava-gur-raskryl-znachenie-kurskoy-operacii-10591103.html Посилання скопійоване

Екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що ціль операції український військ на території Курської області полягає в тому, щоб відтягнути російські сили з інших напрямків фронту та знизити наступальний потенціал РФ на Донеччині. Однак, насправді мета Курського наступу набагато важливіша. Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк

"Путін прорахувався. Він вважає, що ця операція має головну мету – відтягнути підрозділи і зупинити наступ, але насправді має інший зміст. Зокрема, змінити підходи лідерів країн Заходу до нашої війни. Сьогодні від сумнівів щодо нашої можливої перемоги, Захід знову перебуває в емоційному стані підтримки, піднесення, є додаткове виділення можливостей для нашої не лише оборони, а й активної оборони", – сказав він.

Валерій Кондратюк підкреслив, що ситуація в Донецькій області залишається напруженою, бої тривають. Водночас важливо, що Захід надає Україні додаткову підтримку, особливо у вигляді боєприпасів, які необхідні для стримування та знищення окупантів.

відео дня

Він також зазначив, що FPV-дрони демонструють високу ефективність, і попри протидію засобів радіоелектронної боротьби, технології їх використання постійно вдосконалюються.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо про бої на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час операції в Курській області ЗСУ вже взяли під контроль понад тисячу квадратних кілометрів російської території, оточили велике угруповання ворога та підірвали ключові мости через річку Сейм. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що це лише частина цілей, які ставлять перед собою українські військові на території ворога.

За словами військового експерта Яна Матвєєва, після початку Курської операції в оточенні могли опинитися від тисячі до трьох тисяч російських окупантів.

Тим часом, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російське військове командування передислокувало підрозділи з району Часового Яру до Курської області, щоб протидіяти ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред