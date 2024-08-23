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ЗСУ "кинули оком" на трасу: армію РФ можуть чекати неприємності на двох напрямках

Анна Косик
23 серпня 2024, 17:00
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Курська операція може вийти на новий рівень, якщо ЗСУ переріжуть критичну для російської логістики артерію.
ВСУ, карта Курськой области
ЗСУ працюють над реалізацією одразу декількох цілей на території РФ / Колаж: Главред, фото: 95 одшбр, скрін з DeepState

Під час операції у Курській області ЗСУ вже вдалося взяти під контроль понад тисячу квадратних кілометрів території країни-агресора Росії, взяти в оперативне оточення велике угруповання противника та підірвати основні мости через річку Сейм.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері "Еспресо" зазначив, що це далеко не усі цілі, яких прагнуть досягти українські військові на території ворога.

Жмайло розповів про успіхи ЗСУ у Курській області. Після підриву основних мостів через Сейм близько трьох тисяч російських окупантів опинилися в оточенні. Багато з них здаються у полон, однак деякі групи таки чинять сильний опір.

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"Наприклад, наразі тривають бої в селищі Мала Локня, де росіяни забарикадувалися в жіночій колонії й навіть залучили її охоронний персонал до відбиття українських атак", - повідомив він.

Окрім цього ЗСУ вдалося пройти через села Вітрено та Нікіпеловка, під контролем - Журавлівка, Калинів, Кругленьке і частково оточене Крем'яне. У Глушковському районі українські сили намагаються зайняти вигідні рубежі та стратегічні висоти після взяття території під вогневий контроль.

Жмайло вважає, що ще одна ціль ЗСУ на території РФ - це взяття вогневого контролю над основними магістралями. Зокрема, мова йде про трасу Курськ-Белгород, яка є критично важливою для забезпечення підтримки окупаційних військ на Харківському плацдармі. Тобто, успіх ЗСУ був би відчутний одразу на двох напрямках.

Також важливим об'єктом для роботи ЗСУ є траса Курськ-Рильськ-Льгов. Там окупаційні війська активно укріплюються, однак ця ділянка вже в зоні досяжності української артилерії.

Хто такий Дмитро Жмайло?

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Операція ЗСУ у Курській області - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Ян Матвєєв припустив, що після старту Курської операції Силами України від тисячі до трьох тисяч російських окупантів могли опинитися в оточенні. Йдеться про війська, які перебувають у Тьоткіному й поруч із кордоном. Переважно це прикордонники, ймовірно, є і певна кількість "кадирівців".

Напередодні в ISW повідомили, що у відповідь на операцію в Курській області росіяни нещодавно передислокували частини принаймні одного повітряно-десантного полку із заходу Запорізької області. Можлива мета - стабілізація ліній і покращення командування та контролю над призовниками.

Тим часом Збройні сили України за останні дні просунулися по всьому виступу в Курській області. Просування ЗСУ зафіксовано в східній частині Комарівки, в південній частині Левшинки та захопили Семенівку.

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