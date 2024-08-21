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ЗСУ беруть Курщину, а Путін вирішив покуштувати пастилу: в патріотів РФ бомбить

Даяна Швець
21 серпня 2024, 20:43
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Путін всіляко намагається не подати виду, що наступ ЗСУ на Курщині його тривожить, тому розвів неабияку бурхливу діяльність.
Путин
Путин / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, REUTERS

В той час як ЗСУ вже контролюють 93 населені пункти у Курський області РФ і це лише початок, Путін… дегустує пастилу і насолоджується життям. Диктатор вирішив податися в турне із робочими візитами.

Спочатку вирушив до Узбекистану та Азербайджану, після чого здійснив кілька поїздок російськими регіонами: Північною Осетією, Чечнею, Підмосков'ям.

Що цікаво, агресор знайшов час, щоб фотографуватися з дітьми голови Чечні Рамзана Кадирова, відвідувати сади та їсти пастилу. Однак чомусь у щільному графіку не виділив віконечка для відвідування Курщини.

відео дня

Такі дії глави Кремля неабияк не сподобалися ура-патріотам. Як результат, в російських Z-каналах вибухнула потужна "зрада".

"Розлючений патріот" Віктор Алксніс бідкається, що дегустація пастили стала останньою краплею, яка перевищила поріг терпіння.

"Невже для нього пастила дорожча за суверенітет і територіальну цілісність Росії, дорожча за життя громадян Росії(...)? Чому він не полетів у Курськ?" - обурився Алксніс.

У Z-каналах палає - реакція Алксніса
У Z-каналах палає - реакція Алксніса / Фото: скрін

Так званий російський військовий та Z-блогер Єгор Гузенко (Тринадцятий) теж не підбирав слів.

"Пастила увійшла в чат. Курська область? Не пацани! Стривайте! Є питання куди цікавіше. Що відбувається? (...) Ішов третій рік війни, ворог зайняв частину Курської області... Я скоро зуби від злості зітру в порошок", - поскаржився окупант.

Фото: скрін
Фото: скрін / У Z-каналах палає – реакція Тринадцятого

Ще один популярний Z-блогер "Alex Parker Returns" назвав поведінку Путіна "ганьбою".

"Поки на "Росія 24" вже новини з Курської області передають (...) під заголовком "Курський напрям", Пипа приїхав до Беслана вшанувати жертв теракту, який стався там 20 років тому… Це якась ганьба!" - гнівався ультрапатріот.

Фото: скрін
Фото: скрін / У Z-каналах палає – реакція "Alex Parker Returns"

Бої в Курській області - останні новини

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що Путін готовий віддати території Україні в Курській області. Таким чином, позиція Путіна така: нехай Курськ захоплюють, бо головне для нас захопити Донбас.

Вже ні для кого не секрет, що операція у Курській області змінила позицію України. Як розповів Володимир Огризко, успішні дії українських сил на території Курської області суттєво вплинули на погляди західних чиновників на право України використання коштів та ресурсів, щоб зупинити агресора Росію.

Напередодні з'явилася інформація, що в Коренівському районі на Курщині українські бійці вщент розбили російських морських піхотинців, у них багато 200 і 300.

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