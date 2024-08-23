Оточення замкнулось, там тисячі: війська РФ разом з кадирівцями попали в котел

Військовий експерт Ян Матвєєв поділився цікавою інформацією стосовно котла на Курщині.

https://glavred.net/war/okruzhenie-zamknulos-tam-tysyachi-voyska-rf-vmeste-s-kadyrovcami-popali-v-kotel-10591046.html Посилання скопійоване

Тисячі російських військових могли опинитися в оточенні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Після старту Курської операції Силами України від тисячі до трьох тисяч російських окупантів могли опинитися в оточенні.

Цікавими деталями в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився військовий експерт Ян Матвєєв.

"Йдеться про війська, які перебувають у Тьоткіному й поруч із кордоном. Така моя скромна оцінка — в районі тисячі осіб, можливо, трохи менше. Хтось дає оцінки й до 3 тисяч осіб. Це можливо, просто немає якогось підтвердження, що це так. Переважно це прикордонники, ймовірно, певна кількість "кадирівців". Ну, два "кадировці" там точно є, ми це знаємо по ролику, де вони мародерять свій же російський магазин стільникового зв’язку в Глушково", — сказав він.

відео дня

Хто такий Ян Матвєєв? Ян Матвєєв - політолог, військовий експерт і блогер. Раніше працював у мультимедійній компанії "EUROSPORT" автором текстів та редактором.

Як висновок, військовий експерт Ян Матвєєв зазначає, що, швидше за все, там є і інші "кадировці".

"Плюс у Тьоткіне могли перекинути деякі підрозділи ще до того, як мости було знищено, для посилення. Тому що українські військові атакували Тьоткіне кілька разів, можливо, якраз для того, щоб заманити в цю пастку більше російських військ", — сказав він.

Військовий експерт звертає увагу на важливий момент.

Російські частини, по суті, в дану секунду перебувають в оточенні з трьох сторін.

Українська військова комендатура в Курській області 15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населені пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території. В рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій та створення коридорів для евакуації.

За словами Матвєєва, з одного боку, у них український кордон, з іншого боку — українські військові, які перерізали сухопутний коридор від кордону до річки Сейм, і з третього боку — річка Сейм, на якій більше немає мостів, а понтонні переправи руйнуються.

"Тому це дуже важке становище. І загалом, напевно, російські військові можуть врятуватися та вийти, але залишивши, по-перше, всю свою важку техніку, по-друге, все-таки ризикуючи тим, що в момент переправи вони можуть потрапити під вогонь артилерії, HIMARS, безпілотників", — сказав Матвєєв.

Бої в Курській області - останні новини

Не секрет, що ЗСУ загнали росіян у "пастку" під Курськом.

Береги річки Сейм Глушківського району Курської області, де росіяни під ударами ЗСУ намагаються поспіхом зводити понтони, можуть стати природним кордоном лінії бойового зіткнення. Сейм - серйозна водна перепона для ЗС РФ, а її форсування буде для окупантів великою проблемою з урахуванням задіяння Україною бойової авіації.

Нещодавно в ISW розкрили критичні ділянки фронту. За словами аналітиків, ворог стягує до Курщини сили з менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, військове командування РФ передислокувало частини 810-ї окремої бригади морської піхоти і частини двох невизначених батальйонів ВДВ з Херсонського напрямку до Курської області. Аналітики також помітили заяви про те, що елементи 810-ї бригади морської піхоти у червні 2024 року діяли під Вовчанськом Харківської області.

Як відомо, українські військові звільнили вже майже 1300 квадратних кілометрів у Курській області. Главком Сирський нещодавно розповів про дивовижні результати операції під Курськом. Він також уточнив, що бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред