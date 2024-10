Путін бреше про великі втрати ЗСУ на Курщині: в ISW пояснили мету глави Кремля

Коротко:

Російський диктатор Володимир Путін навмисне завищує статистику втрат ЗСУ у Курській області, щоб виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У своєму звіті аналітики зазначають, що Путін перебільшує прогрес країни-агресорки Росії в Курській області. Таким чином він, ймовірно, намагається запевнити вітчизняну аудиторію в здатності російських військових "придушити" вторгнення України на Курщину.

Також в ISW нагадали, що глава Кремля повідомляв російським ЗМІ про нібито 2 тисячі українських військових, які опинилися заблоковані на Курщині. Проте, як йдеться у звіті аналітиків, російське Міноборони не повідомляло про нібито успішне "проникнення російських військ на деякі українські позиції в Курській області". При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував слова Путіна про оточення українських бійців.

Крім цього, Путін також не визнав, що українська лінія фронту на Курщині простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що українські військові можуть вільно перетинати ділянки кордону, які контролює Україна.

За оцінками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати російських військ з 8 серпня на Курщині становлять 17 819 осіб.

У ISW зазначили, що хоч вони й не можуть самостійно перевірити українські оцінки російських втрат в Курській області, українська звітність вказує на те, що війська України продовжують діяти на Курщині.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.