Путін бреше про великі втрати ЗСУ на Курщині: в ISW пояснили мету глави Кремля

За оцінками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати російських військ з 8 серпня на Курщині становлять 17 819 осіб.

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Путін бреше про великі втрати ЗСУ на Курщині/ колаж: Главред, фото: скрін, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині

Таким чином він намагається виправдати нездатність відвоювати регіон

Україна спростувала заяву Путіна про оточення на Курщині 2 тис. українських військових

Російський диктатор Володимир Путін навмисне завищує статистику втрат ЗСУ у Курській області, щоб виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У своєму звіті аналітики зазначають, що Путін перебільшує прогрес країни-агресорки Росії в Курській області. Таким чином він, ймовірно, намагається запевнити вітчизняну аудиторію в здатності російських військових "придушити" вторгнення України на Курщину.

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Також в ISW нагадали, що глава Кремля повідомляв російським ЗМІ про нібито 2 тисячі українських військових, які опинилися заблоковані на Курщині. Проте, як йдеться у звіті аналітиків, російське Міноборони не повідомляло про нібито успішне "проникнення російських військ на деякі українські позиції в Курській області". При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував слова Путіна про оточення українських бійців.

Крім цього, Путін також не визнав, що українська лінія фронту на Курщині простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що українські військові можуть вільно перетинати ділянки кордону, які контролює Україна.

За оцінками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати російських військ з 8 серпня на Курщині становлять 17 819 осіб.

У ISW зазначили, що хоч вони й не можуть самостійно перевірити українські оцінки російських втрат в Курській області, українська звітність вказує на те, що війська України продовжують діяти на Курщині.

"Перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат, ймовірно, є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення в Курську область через майже три місяці в контексті ймовірного неминучого розгортання північнокорейських військ для ведення бойових дій в цьому регіоні", – зазначили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ просунулися в районі основного "плацдарму" на Курщині. Українські сили, ймовірно, закріпилися в населених пунктах Дарьїно та Миколаєво-Даріно, які розташовані на південний схід від Коренево.

Також раніше Главред повідомляв, що Сирський різко відповів на заяву Путіна про нібито оточення ЗСУ на Курщині. Головнокомандувач ЗСУ розповів, наскільки правдивою є інформація російської сторони щодо становища українських військ у Курській області.

У розвідці Естонії зазначили, що російські окупанти, схоже, зазнали рекордних втрат. Жовтень 2024 року для росіян, найімовірніше, стане рекордним місяцем за статистикою втрат армії РФ.

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