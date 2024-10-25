'Оточення ЗСУ' у Курській області: Сирський різко відповів на заяву Путіна

Головнокомандувач ЗСУ розповів, наскільки правдивою є інформація російської сторони щодо становища українських військ у Курській області.

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Сирський розповів, що насправді відбувається у Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Олександр Сирський

Що повідомив Сирський:

Заява Путіна - не більш ніж дезінформація

Війська РФ у Курській області втрачають чимало живої сили і техніки

На саміті БРІКС очільник країни-агресора Володимир Путін заявив, що російським військам нібито вдалося оточити українське угруповання. Главком Олександр Сирський відреагував на цю заяву у Telegram.

За його словами, кремлівський диктатор видав дезінформацію і його заява не відображає реальної ситуації. Українські війська насправді продовжують активні дії на Курському напрямку.

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"Третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач також оприлюднив статистику втрат ворожої армії за період з 8 серпня по сьогодні у Курській області. Противник втратив:

17819 осіб, з них безповоротні - 6662 особи, санітарні – 10446 осіб та полонені – 711 осіб;

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

БРІКС / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують виконувати бойові задачі на території Курської області РФ. Зокрема військовий експерт Роман Світан розповів, як бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російських морських піхотинців на Курщині.

Раніше аналітики ISW повідомили, що згідно з геолокаційними кадрами від 22 жовтня, ЗСУ пройшли на південний схід від Коренево до південного Зеленого Шляху у Курській області.

Раніше Главред також повідомляв, що вже 24 жовтня з'явилися підтвердження українські сили змогли просунутися вздовж річки Снагость на північ від Дарьїно і, ймовірно, закріпилися в населених пунктах Дарьїно та Миколаєво-Даріно.

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