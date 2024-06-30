Путін вимагає збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом: в ISW розкрили причини

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про потребу відновити виробництво ракет середньої дальності.

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Путін вимагає збільшити виробництво ракет / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність виробництва й розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерний заряд, ймовірно, намагаючись завадити рішенням Заходу щодо військової допомоги Україні, заявляє американський Інститут вивчення війни .

"Кремль апелює до побоювання ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення в Україну, щоб підштовхнути Захід до самоутримання від надання Україні зброї, необхідної для підтримки її захисту від російських військ. І Кремль особливо використовує цю риторику під час ключових моментів політичних дискусій на Заході щодо подальшої військової допомоги Україні", - йдеться у звіті ISW.

Під час засідання російської Ради безпеки Путін заявив, що Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої і малої дальності "в різних регіонах світу", сказавши, що це "викликає занепокоєння і вимагає реакції". Зокрема, він згадав про цьогорічні військові навчання США з Філіппінами.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

"Путін, ймовірно, згадав навчання на Філіппінах частково, щоб сприяти КНР, Північній Кореї і В’єтнаму в той час, як він намагається створити коаліцію держав на підтримку нової "євразійської архітектури безпеки", - заявили в ISW.

Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) - це балістичні й крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів і, як правило, нести ядерний заряд.

У 1987 році у Вашингтоні між Сполученими Штатами і Радянським Союзом було підписано договір про ліквідацію РСМД, який діяв до 2019 року. Тоді адміністрація США заявила, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, і повідомила про припинення дії договору. У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.

Путін тоді ж заявляв, що у разі розміщення американських ракет середньої дальності в Європі Росія буде змушена розгорнути їх також, але наголошував, що Росія не збирається першою розміщувати в Європі такі ракети. У США і НАТО заявляють, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію, посилаючись на розміщення тих же ракет 9M729. На Заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 кілометрів, що в Москві заперечують.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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