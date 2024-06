Путін вимагає збільшити виробництво ракет із ядерним зарядом: в ISW розкрили причини

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність виробництва й розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерний заряд, ймовірно, намагаючись завадити рішенням Заходу щодо військової допомоги Україні, заявляє американський Інститут вивчення війни .

Під час засідання російської Ради безпеки Путін заявив, що Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої і малої дальності "в різних регіонах світу", сказавши, що це "викликає занепокоєння і вимагає реакції". Зокрема, він згадав про цьогорічні військові навчання США з Філіппінами.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.