"Кинджал" збити не вдалося: вночі сили ППО знищили 5 ворожих ракет і 23 дрони

Минулої ночі російські окупанти застосували 6 ракет різних типів і 23 ударних БпЛА.

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Вночі окупанти вдарили по Україні ракетою "Кинджал" / Колаж: Главред, фото: МО РФ

У ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БПЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося знищити 5 ракет і 23 дрони-камікадзе "Шахед".

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, загалом ворог застосував 6 ракет різних типів і 23 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (з повітряного простору Тамбовської області РФ);

4 крилаті ракети "Калібр" (з північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (з повітряного простору Курської області РФ);

23 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Ракета Кинджал - характеристики і загрози / Главред

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. відео дня Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

До бойової роботи залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи і підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

4 крилаті ракети "Калібр";

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69;

23 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

ЗСУ збили 5 ракет і 23 "Шахеди" / t.me/ComAFUA

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на четвер, 27 червня, в Україні оголошували повітряну тривогу через ракетно-дронову атаку країни-агресора РФ. У Києві та в Хмельницькій області прогриміли вибухи.

У Повітряних силах попереджали, що армія РФ атакувала Україну з моря крилатими ракетами "Калібр" і ракетами "Кинджал". У небо окупанти піднімали літак Міг-31К. Крім того, була атака ударних безпілотників "Шахед".

Вибухи в Києві було чути близько третьої години ночі. Вибухи в Хмельницькій області пролунали кілька разів - близько 3:00, 4:00 і о 5:06 годині.

Уранці в понеділок, 24 червня російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами. Ймовірно, це були ракети "Іскандер-К". ППО завадила одній ракеті досягти мети.

24 червня окупанти також завдали удару по Покровську Донецької області. Ворог атакував двома ракетами "Іскандер-М". У результаті є загиблі та багато поранених.

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