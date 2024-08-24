"Це превентивний удар": Зеленський - про страшні плани РФ, зірвані наступом на Курськ

Президент України розповів, яких результатів уже вдалося досягти завдяки потужному просуванню ЗСУ в Курській області РФ.

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Зеленський назвав наступ на Курськ превентивним ударом / Колаж: Главред, фото: DeepState, ОП, 4 окрема танкова бригада

Наступ українських військових на Курському напрямку став превентивним ударом. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди Дня Незалежності України.

Він зазначив, що у РФ справді були плани щодо окупації Сумської області та Сум. Саме наступ на Курськ зірвав плани ворога.

"Превентивний удар, і наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області та бажанню окупувати столицю регіону, місто Суми. Хтось зараз говорить про буферну зону, хтось говорив про те, що ми розігруємо карту для діалогу. Якого діалогу? Цей хтось це був Путін. Ми не розігруємо жодних карт", - сказав Зеленський. відео дня

Він не заперечує, що операція в Курській області є складною. Водночас президент акцентує увагу на тому, що операція йде за планом і вже навіть приносить свої плоди.

"Є кілька результатів цієї операції, але не всі можу говорити. Насамперед - це обмінний фонд. Він поповнюється, це позитив. Що стосується всіх цілей операції, ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно", - додав він.

Також Зеленський наголосив, що для Путіна дорожча окупація українських земель, ніж захист власних територій і свого ж населення.

"І я дуже радий, що все про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво! Просто, крім оплесків, немає жодної реакції. Просто браво! Його люди там кажуть, вони в шоці, що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Нашим хлопцям треба триматися, вони молодці", - сказав Зеленський.

Дивіться відео з подробицями від Зеленського про наступ ЗСУ на Курськ:

Зеленський назвав наступ на Курськ превентивним ударом / фото: скріншот

Наступ ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, оцінюючи успіхи захисників на території країни-агресора, наголосив, що ЗСУ зруйнували ще один міф про Росію операцією в Курській області - так звані червоні лінії Москви. Однак цього наступу не було б, якби Захід був сміливішим щодо дозволів бити вглиб Росії.

Раніше полковник СБУ Роман Костенко наголосив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, що вже воюють, з передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив загрозу реального застосування Росією "ядерки" у відповідь на "Курськ". Він упевнений, що РФ погрожуватиме Україні "ядерною палицею", але до самого удару справа не дійде.

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