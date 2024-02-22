'24-й рік – особливий': Зеленський на зустрічі з дипломатами назвав завдання України

Президент України провів масштабну зустріч з іноземними дипломатами, де окреслив три головні завдання на 2024 рік.

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Президент України зустрівся з дипломатами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з іноземними дипломатами та представниками міжнародних організацій. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю та допомогу Україні, президент назвав завдання України на 2024 рік. Про це повідомив президент у Telegram.

"24-й рік – особливий, бо саме в цей рік ми маємо зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права. Відповідно, на цей рік ми маємо кілька абсолютно конкретних завдань", - зазначив президент Зеленський.

Під час зустрічі з послами обговорювалися три основні питання. По-перше, звернули увагу на захист громадян України від російського терору. Зеленський подякував партнерам за надану оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку.

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По-друге, президент нагадав про важливість Формули миру, яка має відновити міжнародне право, порушене Росією.

"Здатна (Формула миру - ред.) принести мир – справжній, чесний та зрозумілий кожному народу. Також повернути додому, в Україну, наших людей – дітей і дорослих, які депортовані в Росію, українських полонених та українських політичних бранців", - додав Зеленський.

Третє питання стосувалося спільної співпраці з метою запобігання обходу санкцій проти Росії. Зеленський закликав держави та компанії до оборонної співпраці та спільних заходів, спрямованих на зміцнення міжнародного правопорядку та на відповідь Росії за її агресивні дії.

"Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків. Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект – це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", - наголосив він.

Зустрічі Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує провести велику зустріч з топ-посадовцями та військовим керівництвом України в день річниці повномасштабного вторгнення. Зустріч буде організована у форматі конференції, на ній обговорять різні аспекти шляху країни у 24-му році. Після зустрічі Володимир Зеленський проведе прес-конференцію, в якій відповість на основні питання.

Також Зеленський висловив занепокоєння щодо блокування польського кордону із Україною та заявив, що урядовці вже розглянули цю ситуацію на селекторній нараді 21 лютого. Зеленський підкреслив важливість продовження лібералізації торгівлі з Європейським Союзом і подяквав Єврокомісії за підтримку у цьому питанні.

Як повідомляв Главред, 17 лютого президент України провів телефонну розмову з президентом США під час Мюнхенської безпекової конференції. Вони обговорили поточну ситуацію на полі бою і Зеленський висловив вдячність за повну підтримку Джозефа Байдена.

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