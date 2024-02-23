"Десятки тисяч людей": Зеленський назвав співвідношення втрат України і Росії

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що через бойові дії тисячі українців були змушені покинути свої будинки.

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Зеленський назвав співвідношення втрат України і Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що втрати Збройних Сил України у п'ять разів менші, ніж втрати російської армії. Проте президент не назвав конкретних чисел втрат. Про це він повідомив у своєму інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей були вбиті. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів", – сказав Зеленський.

Український президент вказав на те, що ці даними є приблизними, однак він вирішив не називати конкретних цифр. Зеленський також зазначив, що через військові дії тисячі українців були змушені залишити свої будинки.

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Ситуація на фронті

До весни, за оцінкою США, в Україні може виникнути "катастрофічна" нестача боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Без додаткового фінансування від Конгресу ситуація може ще загостритися. Про це інформує телеканал ABC, посилаючись на американських посадовців.

Російські окупанти проводять перегрупування поблизу Авдіївки і намагаються атакувати позиції українських військових у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів. Вони активно використовують авіацію. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він додав, що на Мар’їнському напрямку було зафіксовано більше 30 спроб ворога прорвати українську оборону протягом цієї доби.

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