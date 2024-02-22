Стратегічні розбіжності: чому Зеленський замінив Залужного

В Україні не так давно відбулася зміна військового керівництва. Стали відомі причини такого рішення.

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Чому Зеленський замінив Залужного / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Заміна колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного поставила "на вуха" всю країну. Практично кожен задавався питанням про те, чому так сталося. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗС України Ігор Романенко.

Про те, яка мета повної зміни військового керівництва замислювався будь-який українець, тому як зміна вищих осіб під час війни досить сильно насторожує.

Однак, за словами Романенка, заміна відбулася за однієї причини - різниця в баченні шляхів вирішення стратегічних і військово-політичних завдань. Він стверджує, що докладених зусиль для подолання розбіжностей для компромісу не вистачило.

"Тому Верховний головнокомандувач прийняв рішення провести заміну головкому відповідно до законодавства. Більшою мірою до такої заміни призвели політичні фактори, ніж будь-які інші, на мій погляд", - пояснив експерт.

Також він додав, що будь-які зміни у вищому військовому керівництві, здійснені під час війни і після її двох років - це досить великий ризик, який, безумовно, всі українці і відчули.

Дивіться відео з Ігорем Романенком про військове керівництво та мобілізацію:

Хто такий Ігор Романенко Романенко ІГОР (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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