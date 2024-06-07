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Путін випадково "злив" російські втрати у війні: в ISW оцінили слова диктатора

Юрій Берендій
7 червня 2024, 09:09
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Аналітики відзначають, що російські резерви оперативного та стратегічного рівня не зможуть провести масштабний наступ через погану підготовку.
Путін випадково 'злив' російські втрати у війні: в ISW оцінили слова диктатора
Путін випадково проговорився про втрати РФ у війні / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ОК "Захід", скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін зазначив, що російські війська в Україні щомісяця втрачають майже 20 тисяч військовослужбовців загиблими та пораненими. Ці дані приблизно відповідають щомісячній кількості новомобілізованих до російської армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, Путін припустив, що внаслідок бойових дій в Україні щомісяця гинуть 5 тисяч росіян. З урахуванням того, що на кожного загиблого припадає приблизно троє поранених, можна припустити, що кожного місяця РФ втрачає пораненими близько 15 тисяч військових.

ISW не може підтвердити втрати, озвучені Путіним, але ця цифра відповідає нижній межі повідомлень України про втрати російської армії.

відео дня

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк вказав у травні, що російські втрати становлять від 25 до 30 тисяч щомісяця.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький розповів у січні, що Росія вербує близько 30 тисяч осіб щомісяця.

У квітні Руслан Пухов, очільник московського Центру аналізу стратегій і технологій, також підтвердив, що в ході мобілізаційної кампанії РФ щомісяця залучає до Збройних сил майже 30 тисяч нових військовослужбовців.

У звіті ISW відзначається, що російські офіційні особи висловили занепокоєння зниженням темпів вербування перед запланованим наступом влітку 2024 року. Невідомо, чи вдалося Міноборони Росії зберегти рівень вербування на рівні 30 тисяч осіб щомісячно.

За останні кілька місяців росіяни створили стійкіший апарат для підтримки наступальних операцій і почали активніше формувати оперативні та стратегічні резерви. У цей період російські війська використовували свою ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні, щоб диктувати темп бойових дій, спричиняючи втрати, приблизно рівні або трохи менші, ніж втрати новостворених сил.

"Це дозволило російським військам негайно поповнювати втрати на фронті та підтримувати загальний темп наступу в Україні. Водночас такі дії запровадили обмеження щодо того, до якої міри російські війська можуть інтенсифікувати наступальні дії на кожному окремо взятому напрямку", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики додають, що невелика кількість додаткових сил, які не відразу вирушили на фронт, дозволила російським військам поступово формувати оперативні резерви.

У травні генерал-лейтенант Павлюк повідомив, що російські війська планують підготувати додатково близько 100 тисяч військовослужбовців для бойових дій у червні та липні цього року, а також до кінця 2024 року - 300 тисяч.

"ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, погано підготовлені і оснащені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо українські сили матимуть засоби для захисту", - йдеться у звіті.

Втрати РФ у війні проти України станом на 7 червня 2024 року
Втрати РФ у війні проти України станом на 7 червня 2024 року / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Мобілізація в РФ - втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська зазнають значних втрат, які їм важко компенсувати. У травні Збройні сили України встановили новий рекорд у знищенні противника, повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

До кінця 2024 або на початку 2025 року Росія, ймовірно, буде змушена оголосити нову хвилю мобілізації. Протягом минулого року росіяни мобілізували понад 385 тисяч військовослужбовців, але їм не вистачає людей для подальших військових операцій.

За словами військового аналітика та співзасновника громадської ініціативи "Правое дело" Дмитра Снєгирьова, Росія не звертає уваги на число втрат серед своїх військових на фронті. Жодна кількість загиблих не стане для неї перешкодою у продовженні війни.

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