Путін випадково 'злив' російські втрати у війні: в ISW оцінили слова диктатора

Російський диктатор Володимир Путін зазначив, що російські війська в Україні щомісяця втрачають майже 20 тисяч військовослужбовців загиблими та пораненими. Ці дані приблизно відповідають щомісячній кількості новомобілізованих до російської армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, Путін припустив, що внаслідок бойових дій в Україні щомісяця гинуть 5 тисяч росіян. З урахуванням того, що на кожного загиблого припадає приблизно троє поранених, можна припустити, що кожного місяця РФ втрачає пораненими близько 15 тисяч військових.

ISW не може підтвердити втрати, озвучені Путіним, але ця цифра відповідає нижній межі повідомлень України про втрати російської армії.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк вказав у травні, що російські втрати становлять від 25 до 30 тисяч щомісяця.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький розповів у січні, що Росія вербує близько 30 тисяч осіб щомісяця.

У квітні Руслан Пухов, очільник московського Центру аналізу стратегій і технологій, також підтвердив, що в ході мобілізаційної кампанії РФ щомісяця залучає до Збройних сил майже 30 тисяч нових військовослужбовців.

У звіті ISW відзначається, що російські офіційні особи висловили занепокоєння зниженням темпів вербування перед запланованим наступом влітку 2024 року. Невідомо, чи вдалося Міноборони Росії зберегти рівень вербування на рівні 30 тисяч осіб щомісячно.

За останні кілька місяців росіяни створили стійкіший апарат для підтримки наступальних операцій і почали активніше формувати оперативні та стратегічні резерви. У цей період російські війська використовували свою ініціативу на всьому театрі бойових дій в Україні, щоб диктувати темп бойових дій, спричиняючи втрати, приблизно рівні або трохи менші, ніж втрати новостворених сил.

Аналітики додають, що невелика кількість додаткових сил, які не відразу вирушили на фронт, дозволила російським військам поступово формувати оперативні резерви.

У травні генерал-лейтенант Павлюк повідомив, що російські війська планують підготувати додатково близько 100 тисяч військовослужбовців для бойових дій у червні та липні цього року, а також до кінця 2024 року - 300 тисяч.

"ISW продовжує оцінювати, що, ймовірно, погано підготовлені і оснащені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо українські сили матимуть засоби для захисту", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.