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Скільки потрібно "перемолоти" росіян, щоб РФ закінчила війну: експерт вразив відповіддю

Ангеліна Підвисоцька
30 травня 2024, 18:04оновлено 30 травня, 18:39
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Дмитро Снєгирьов стверджує, що у росіян ще є можливість влаштовувати "м'ясні штурми".
ВСУ
Які втрати змусять РФ закінчити війну / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Росії все одно на те, скільки гине окупантів на фронті. Жодна цифра не стане червоною лінією, яка зупинить війну. Про це під час чату на Главреді розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Правое дело" Дмитро Снєгирьов.

"Згадайте заяву колишнього головнокомандувача Сил оборони України Валерія Залужного: нашою помилкою було те, що ми вважали, що втрати на рівні 200-300 тисяч убитих зупинять окупантів. Це колосальні втрати для будь-якої країни, але не для Росії. Росія ніколи не рахувала кількість загиблих ні з боку противника, ні свої. "Баби ще народять" - це стійкий підхід у РФ", - каже він.

Він також зазначає, що є величезна різниця в мобілізаційному потенціалі РФ і України - 12 мільйонів і 2,5 мільйона відповідно. Така різниця дозволяє ворогу постійно використовувати "м'ясні штурми" на полі бою.

Дивіться відео чату на Главреді з Дмитром Снєгирьовим:

Водночас Путін не оголошує мобілізацію і йому вдається поповнювати особовий склад із трьох джерел:

1. тотальна мобілізація на окупованих територіях України (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області).

2. Ув'язнені, які можуть укладати договір із міністерством оборони РФ напряму. У російських в'язницях понад 300 тисяч ув'язнених.

3. "Добровольці", зокрема й іноземні. Досить платити непальцю 500 доларів (це копійки, порівняно із зарплатою російського вояка), щоб кількість "добровольців" була більш ніж достатньою, каже Снєгирьов.

Усе це дозволяє Кремлю щомісяця знаходити по 30-40 тисяч росіян для поповнення лав окупаційних військ.

"Ба більше, за рахунок тотальної мобілізації на окупованих територіях вирішується два питання: по-перше, поповнення особового складу російських військ; по-друге, заміщення корінного чоловічого населення захоплених територій. І невипадково зараз на окупованих територіях засилля "трудових мігрантів", якими здебільшого є громадяни середньоазіатських держав і росіяни з депресивних районів Російської Федерації", - пояснює експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Втрати РФ у війні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за останній тиждень активних боїв по всій лінії фронту (з 19 по 26 травня) Сили оборони України знищили 8900 російських окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час прориву російських окупаційних військ у Харківській області втрати серед особового складу російських загарбників були у вісім разів більшими, ніж в української армії.

За даними Генштабу, з початку активних наступальних дій на півночі Харківської області російські окупаційні війська втратили майже 2 тисячі військових і 342 одиниці озброєння та військової техніки.

втрати РФ Втрати
РФ у війні проти України / інфографіка Главред

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені.

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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