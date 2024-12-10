'Путін психанув і полетів 'Орешник': експерт розкрив причину ракетного удару РФ

Застосування РФ ракети "Орешник" було суто політичною акцією, переконаний Євген Дикий.

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Володимир Путін віддав наказ на застосування ракети "Орешник" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Ядерний шантаж Путіна перестав працювати

РФ налякали удари західною зброєю

Дозвіл Заходу завдавати ударів по Росії налякав російського диктатора Володимира Путіна, що стало однією з причин застосування РФ ракети "Орешник", заявив військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

"Цей "Орешник" був по нас, але не для нас. Це взагалі була не військова акція, це була суто політична акція... Оскільки вони (ракети) летять на швидкості звуку, то зрозуміло, що там, де вони падають, то все пробивають. Це, як метеорит невеликий. І все. Вони не детонують, бо там вибухівки немає. Використовувати експериментальну ракету вартістю 50 мільйонів доларів для того, щоб зробити шість дірок у даху "Південмашу", з військового погляду - це навіть "не з гармати по горобцях". Це було про війну, але в політичному контексті", - наголосив він в інтерв'ю "Новинарні".

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Ще однією причиною стало те, що ядерний шантаж Путіна перестав працювати, переконаний військовий експерт.

"Причому, це не просто шантаж, це саме блеф. Насправді всі прекрасно розуміли, що він не застосує ядерну зброю з багатьох причин, починаючи з того, що він сам не самогубець. Ця людина дуже любить своє життя. Між Путіним і його "червоною кнопкою" та ракетою, яка вилітає з шахти, ще приблизно десяток людей, і вони всі хочуть жити. А в разі ядерної війни особливо військові росіяни розуміють, що у них немає шансів, вона буде просто знищена одним ударом у відповідь", - сказав він.

Дикий також упевнений у тому, що, коли Захід перестав боятися ядерних загроз, Путіну терміново потрібно було спробувати повернути цей страх.

"Спочатку вони надули щоки і підписали ядерну доктрину... Тоді він уже психанув, і полетів "Орешник". Він вирішив довести, що дійсно є щось здатне дійсно летіти і нести ядерку", - додав він.

/ Инфографика: Главред

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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