"Путіна знищать": експерт назвав, хто і коли може підняти заколот в Росії

Ігор Яковенко спрогнозував, коли військова верхівка в РФ може перестати підтримувати Володимира Путіна.

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Ігор Яковенко спрогнозував бунт в РФ / скріншот YouTube

Ймовірні військові успіхи України і звільнення окупованих РФ територій може стати серйозним ударом по свідомості російських військових еліт, заявив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

"Якщо, наприклад, Крим і Донбас будуть звільнені то, природно, в головах у військових (перш за все - силовиків) та й у всіх росіян виникне проста думка: "А що взагалі Путін зробив?", - підкреслив він в ході чату в Главреде.

На думку експерта, у разі військових поразок РФ це питання в Росії стане "на повний зріст".

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"І цілком можливо, що саме тоді військова верхівка, яка знаходиться в ситуації серйозної загрози того, що вона розділить долю Пригожина, перестане підтримувати Путіна. І тоді виникне та сама російська смута, яка завжди призводить до зміни влади", - вважає він.

Разом з тим співрозмовник також спрогнозував ймовірність виникнення смути в РФ.

"Так що я вважаю, що це цілком реальний результат вже, може бути, і в наступному році. Тобто не добровільна передача влади Путіна, а просто знищення Путіна в результаті великої російської смути", - додав Яковенко.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Раніше експерт розкрив ймовірний сценарій нового бунту в РФ. У РФ вже тривають процеси, які можна назвати заколотом, вважає Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше експерт назвав, хто може очолити бунт проти Путіна. 50 відсотків успіху революції залежить від її визнання на Заході, підкреслив Михайло Шейтельман.

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