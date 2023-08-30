У МЗС дали Орбану "ляпаса": жорстко поставили на місце друга Путіна

Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом, підкреслив Олег Ніколенко.

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У МЗС відповіли на скандальну заяву Віктора Орбана / Колаж: Главред. Фото: УНІАН

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в який він закликав припинити підтримувати Україну у відбитті агресії РФ.

Як іронічно написав представник МЗС Олег Ніколенко в Facebook, українські дипломати вже почали хвилюватися через довгу відсутність нових заяв Орбана.

Він підкреслив, що у відомстві "почали хвилюватися", тому що Орбан давно не вирізнявся закликами до припинення підтримки України.

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"Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не приваблювало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", – підкреслив Ніколенко.

Скандальна заява Орбана

Раніше Орбан запропонував піти на угоду з Путіним і зморозив нісенітницю щодо війни в Україні. Віктор Орбан заявив про те, що Україна нібито не зможе здобути перемогу у війні.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

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