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Путін застосовує проти України варварські методи - Блінкен

4 грудня 2022, 22:07

За його словами, президент РФ намагається використовувати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло.

Блінкен, Путін
Блінкен, Путін / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі.

За його словами, війська Путіна не змогли домогтися своїх цілей у війні проти України, передає Politico.

"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на Сході та Півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, що захопили.", - заявив держсекретар США.

За його словами, президент РФ намагається використовувати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли настають зимові місяці. Це справді варварство.

Як раніше повідомляли, Україна може застосовувати зброю, отриману від Сполучених Штатів, для того, щоб повернути свої територія, захоплені російськими військами. Як заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, наша країна має на це повне право.

Також Блінкен розповів, що у Сполучених Штатів Америки є чіткий план дій у разі застосування Росією ядерної зброї.

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війна в Україні Володимир Путін Ентоні Блінкен війна Росії та України
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