У Кремлі заявили про нові умови переговорів з Україною про завершення війни

Дмитро Пєсков заявив про нові умови переговорів з Україною / Фото УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова повернутися до дипломатичного завершення війни в Україні, однак на нових умовах. Про які ультиматуми йдеться цього разу, не уточнюється. Але імовірно речник Кремля мав на увазі псевдореферендуми, які країна-окупант проводить на захоплених територіях України.

"Росія зберігає готовність вести переговори з Україною, але змінюються ситуація і умови, при цьому принцип цілей військової операції зберігається", - цитують Пєскова РИА Новости.

Ймовірно, зміна вимог Кремля буде пов'язана з незаконним голосуванням щодо входження тимчасово окупованої частини України до складу РФ.

"Після референдумів на звільнених територіях ситуація кардинально зміниться з юридичної точки зору", - сказав Пєсков.

Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

З 23 по 27 вересня окупанти імітують "референдуми" на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Їхній результат по суті вже відомий. Вже ввечері 25 вересня на всіх окупованих територіях сходу та півдня України, крім Херсонської області, псевдореферендуми визнали такими, що "відбулися".

Публічно результати так званих "референдумів" оголосять 28 вересня, а 30 вересня російський диктатор Володимир Путін може виступити перед Федеральними зборами і оголосити про "приєднання" до Росії нових територій.

РосЗМІ пишуть, що в РФ хочуть приєднати нові анексовані українські території до вже захопленого в 2014 році Криму та створити так званий "Кримський федеральний округ". До нього мають увійти: сам півострів і тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Очолити новий "округ" може колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Інші новини: