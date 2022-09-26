У США є план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю - Блінкен

Ентоні Блінкен не розповів, як Вашингтон відреагує на застосування ядерної зброї Росією / Фото Reuters

У Сполучених Штатів Америки є чіткий план дій у разі застосування Росією ядерної зброї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBSNews.

При цьому він відмовився поділитися подробицями того, як Вашингтон відреагує на застосування ядерної зброї.

"Ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю", - сказав американський чиновник.

На питання, чи контактував Білий дім з Кремлем з приводу загрози ядерної війни, Блінкен відповів: "Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти".

За словами глави Держдепу, "у Путіна є чіткий вихід з війни, яку він почав, - це покласти їй край".

"Якщо Росія припинить воювати - закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна", - зазначив держсекретар.

"Зазвичай немає нікого, у кого була б здатність або бажання говорити правду владі. І частково, я думаю, Росія потрапила в той бардак, в якому вона зараз знаходиться, тому що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно", - додав Блінкен.

Ризик застосування ядерної зброї Росією

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенант запасу і ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що ситуація з можливим застосуванням російським диктатором Путіним ядерної зброї у війні проти України як і раніше залишається неоднозначною.

"Зараз ми бачимо коливання російського керівництва. На якомусь рівні Путін наближався до цього кроку. Але зараз його становище, як у Гітлера в квітні 1945-го, і чим він закінчив – всім відомо", - сказав він.

У липні 2022 року, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь.

Тоді чиновник зазначив, що в разі реальної ядерної загрози британський уряд не буде проводити попередні консультації з союзниками, а ухвалить рішення самостійно.

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