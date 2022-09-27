Україна може застосувати потужну зброю для повернення захоплених Росією територій - Блінкен

Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Україна може застосовувати зброю, отриману від Сполучених Штатів, для того, щоб повернути свої території, захоплені російськими військами.

Як заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, наша країна має на це повне право, передає CNN.

Блінкен підкреслив, що мова йде про повернення всіх українських територій, в тому числі тих, які має намір анексувати РФ.

"Я також чітко сказав, що Україна має абсолютне право захищати себе на всій своїй території, включаючи повернення території, яка була тим чи іншим способом незаконно захоплена Росією", – підкреслив держсекретар.

Він також повідомив, що США не визнають анексію чотирьох регіонів України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – за результатами фейкових "референдумів" про приєднання до РФ.

"Оскільки на анексованій росіянами території немає ніяких змін ні для нас, ні для українців, українці будуть продовжувати робити те, що їм потрібно, щоб повернути землю, яку у них відібрали. Ми будемо продовжувати підтримувати їх у цих зусиллях", - заявив Блінкен.

Він також запевнив, що США готові і накладуть на Росію додаткові серйозні і швидкі санкції за продовження анексії.

Псевдореферендумы РФ

З 23 по 27 вересня окупанти імітують "референдуми" на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Їх результат свідомо відомий. Вже ввечері 25 вересня на всіх окупованих територіях сходу і Півдня України, крім Херсонської області, псевдореферендуми визнали такими, що "відбулися".

Публічно результати так званих "референдумів" оголосять 28 вересня, а 30 вересня російський диктатор Володимир Путін може виступити перед Федеральними Зборами і оголосити про "приєднання" до Росії нових територій.

РосЗМІ пишуть, що в РФ хочуть приєднати нові анексовані українські території до вже захопленого в 2014 році Криму і створити так званий "Кримський федеральний округ". До нього мають увійти: сам півострів і тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Очолити нове "повпредство" може колишній гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін.

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