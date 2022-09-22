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"Намагається виправдати свої катастрофічні невдачі": Трас і Блінкен розкритикували дії Путіна

22 вересня 2022, 08:55

Державний секретар США назвав дії Путіна проявом слабкості й відображенням проблем Росії на полі бою.

Блинкен, Трасс, путин
Трас і Блінкен розкритикували дії Путіна/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін своїм рішенням оголосити в РФ часткову мобілізацію та підтримкою заяв так званих "Л/ДНР" і колаборантів з інших окупованих територій про "референдуми" намагається виправдати ті величезні невдачі, які спіткали російські війська в Україні.

При цьому він робить "ще більше фальшивих заяв і брязкає зброєю, проте це не спрацює". Так розкритикувала дії Путіна очільниця британського уряду Ліз Трасс під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

"Ми побачили як Путін відчайдушно намагається виправдати свої катастрофічні невдачі, він подвоює свої зусилля, посилаючи ще більше резервістів на страшну долю", – наголосила Трасс.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії Путіна проявом слабкості. За його словами це все є відображенням проблем Росії на полі бою. Про це Блінкен написав у Twitter.

"Заклик президента Путіна до додаткових російських військових сил в Україні відображає боротьбу Росії на полі бою та той факт, що президент Путін діє з позиції слабкості, а не сили", – написав Блінкен.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Росіяни миттю відреагували на це у мережі. Вони почали сипати коментарями, що "нехай сам іде, якщо такий розумний" і запитувати, чи підуть на фронт російські пропагандисти. Частина росіян обурюється, частина – не розуміє, що означає оголошена мобілізація.

Українці відреагували на це рішення мемами у соцмережах. Українці жартували, що тепер доведеться збирати на пакети, і що наступного року у нашій державі гарно заколосяться хліби.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів. Шойгу переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями". Він також додав, що в РФ призвуть "1% мобілізаційного ресурсу".

При цьому після оголошення Путіним часткової мобілізації у країні-агресорці Росії масово розкупили квитки в інші держави. Через такий ажіотаж ціни на квитки різко зросли, а в РФ уже почали поширювати "інструкції", як втекти з країни.

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