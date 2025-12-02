Рус
Путін почекає, поки Київ прийме його умови - ABC News

Віталій Кірсанов
2 грудня 2025, 08:12
2268
Найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання.
Путін почекає, поки Київ прийме його умови
Путін почекає, поки Київ прийме його умови

Коротко:

  • Стів Віткофф уже вирушив до Росії
  • Путін раніше чітко заявив, що не піде на будь-які компроміси

2 грудня названо ключовою датою для адміністрації президента США Дональда Трампа в питанні врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє ABC News.

Видання зазначає, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф уже вирушив до Росії, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

відео дня

Водночас повідомляється, що від Кремля не очікують згоди на пропозицію. Путін раніше чітко заявив, що не піде на будь-які компроміси. Минулого тижня він повторив свої вимоги щодо остаточного виведення українських військ з територій, які Росія вважає своїми, а також назвав переговори з Володимиром Зеленським безглуздими. Кремль, імовірно, бачить прогрес у своїх військових діях і готовий зачекати, поки Київ погодиться на його умови.

Українські та американські переговорники охарактеризували двогодинну зустріч у Флориді як продуктивну. Однак жодних деталей домовленостей не було оприлюднено, і наразі відсутні ознаки розв'язання ключових проблем, які могли б призвести до припинення війни.

За результатами переговорів між українськими та американськими урядовцями було зазначено, що мирний план став більш конкретизованим.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку поділився, що найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання. Глава держави вважає найскладнішими питання територій, грошей на відновлення і гарантій безпеки.

За яких умов закінчиться війна - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що війна завершиться тільки тоді, коли остаточно з'явиться нова система світопорядку.

Він зазначив, що наразі такого порядку ще не існує, і навіть Дональд Трамп не має власного бачення нової глобальної моделі. За словами експерта, Трамп фактично реагує на події та прагне долучитися до формування нового світового устрою, застосовуючи діловий стиль ведення переговорів.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладення мирної угоди в Україні. Наразі спеціальний посланник Стів Віткофф прямує до Росії.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - додала Левітт.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити в Москву узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян.

Читайте більше:

Про джерело: ABC News

ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, який було запущено 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News нині належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа Стів Віткофф
Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Китайський гороскоп на сьогодні 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали його

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали його

