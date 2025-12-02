Путін почекає, поки Київ прийме його умови - ABC News

Найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання.

Путін почекає, поки Київ прийме його умови / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

Коротко:

Стів Віткофф уже вирушив до Росії

Путін раніше чітко заявив, що не піде на будь-які компроміси

2 грудня названо ключовою датою для адміністрації президента США Дональда Трампа в питанні врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє ABC News.

Видання зазначає, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф уже вирушив до Росії, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

Водночас повідомляється, що від Кремля не очікують згоди на пропозицію. Путін раніше чітко заявив, що не піде на будь-які компроміси. Минулого тижня він повторив свої вимоги щодо остаточного виведення українських військ з територій, які Росія вважає своїми, а також назвав переговори з Володимиром Зеленським безглуздими. Кремль, імовірно, бачить прогрес у своїх військових діях і готовий зачекати, поки Київ погодиться на його умови.

Українські та американські переговорники охарактеризували двогодинну зустріч у Флориді як продуктивну. Однак жодних деталей домовленостей не було оприлюднено, і наразі відсутні ознаки розв'язання ключових проблем, які могли б призвести до припинення війни.

За результатами переговорів між українськими та американськими урядовцями було зазначено, що мирний план став більш конкретизованим.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку поділився, що найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання. Глава держави вважає найскладнішими питання територій, грошей на відновлення і гарантій безпеки.

Про джерело: ABC News ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, який було запущено 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News нині належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

