Путін боїться ризикувати заради досягнення своїх цілей у війні проти України - ISW

Президент РФ неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.

Володимир Путін / сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не готовий ухвалювати ризиковані рішення, необхідні для досягнення його максималістських цілей щодо України. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Російська влада із запізненням проводить великомасштабні військові реформи і ставиться до ситуації в Україні як до затяжної та великої війни. Однак сам Путін продовжує дотримуватися старої моделі стриманого ухвалення рішень. Кремль із запізненням проводить кадрову мобілізацію та реорганізацію, яку він реально мав провести ще до вторгнення в Україну в лютому 2022 року", – пишуть аналітики.

На думку експертів, президент РФ, імовірно, виходив з помилкового припущення, що російські війська можуть змусити Україну капітулювати без будь-яких значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений та прийнятний ризик.

У свою чергу, російські спецслужби очікували краху українських збройних сил, а кремлівські пропагандисти завчасно опублікували заздалегідь написану статтю, що вихваляє "перемогу" Росії 26 лютого 2022 року.

Низка економічних кроків Уряду РФ свідчить про те, що Путін і його команда помилково вважали, що Захід не піде на серйозні витрати у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Провал наступу на Київ змусив Путіна зіткнутися зі складними рішеннями. Але президент РФ як і раніше неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.

Зокрема, Путін явно зволікає з оголошенням другої хвилі так званої часткової мобілізації. При цьому американські та західні офіційні особи зазначають, що глава Кремля знову схиляється до проведення тихої мобілізації через побоювання непопулярності першої хвилі.

Аналітики вважають, що небажання Путіна йти на ризик, вказує на те, що він, як і раніше. навряд чи зважиться на ядерну ескалацію або війну з НАТО. Москва використовує ядерні загрози насамперед для залякування Заходу.

"Очевидно, Путін цінує свій внутрішній статус-кво і намагається уникати ризикованої політики для досягнення власних цілей. Він також продовжує демонструвати, що є людиною, яка приділяє велику увагу усуненню ризиків, навіть попри те, що його сприйняття ситуації розходиться з реальністю", – йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв Главред, Росія планує почати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає західні танки і озброєння. Як пише британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, метою російського наступу є окупація всього Донбасу.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

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