Наступ на Донбасі і відволікаючий удар на півночі або півдні: полковник ЗСУ назвав сценарій Росії

На фронті складна ситуація - російські окупанти атакують Бахмут і мають намір оточити місто, сказав полковник служби безпеки України Роман Костенко.

Війська РФ можуть вдарити на півночі та півдні, щоб відвернути ЗСУ - полковник Костенко / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії почнуть свій наступ на Донбасі, однак можуть завдати відволікаючого удару на півночі чи півдні. У окупантів багато ресурсів і військової техніки, боеріпасов у них більше, ніж у ЗСУ. Від кінця лютого ворог буде готуватися і чекати на підходящу погоду. Про це заявив народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко.

В ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що російські окупанти, у яких багато сил і засобів, а боєприпасів більше, ніж в українських військ, новий наступ, ймовірно, почнуть на Донбасі.

Однак, як вважає військовий, може бути завдано і відволікаючого удару на півночі і півдні, щоб спробувати заплутати ЗСУ і розтягнути війська.

За словами нардепа, починаючи від кінця лютого окупанти будуть готуватися до атак і очікувати на підходящу погоду.

"Покаже весняна кампанія, починаючи від кінця лютого, вони будуть готуватися і чекати погоди. Росія може зробити наступальну операцію за кількома напрямками для того, щоб українські військові не зрозуміли, де буде основний удар", - пояснив ситуацію Костенко.

Також Роман Костенко підкреслив, що сьогодні на фронті складна обстановка – окупанти, як і раніше, атакують Бахмут і мають намір оточити місто.

Загроза наступу Росії

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що агресор РФ під час нового планованого наступу на Україну збирається застосувати іншу тактику. Окупанти мають намір діяти в рамках так званого повзучого наступу і будуть атакувати на двох напрямках – на сході і півдні. На думку Резнікова, ворог вже не спробує захопити всю Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти Росії готуються піти в атаку до 24 лютого на певному напрямку. Директор РФ Путін поставив загарбникам завдання взяти всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Росія не зможе добитися значних успіхів під час свого нового наступу. На думку Ходжеса, росіяни, як і раніше, відчувають проблеми з логістикою і підготовкою військових. Навіть з угрупованням, що налічує 200-300 тисяч військ, ворог не зможе добитися успіху.

Війна Росії проти України: