Росія не зможе захопити Донбас до березня, Путін знову переоцінив сили - ISW

Російський наступ до квітня 2023 року, найімовірніше, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів, вважають аналітики.

Армія РФ не зможе захопити Донбас до березня, як наказав Путін / Фото УНІАН, Telegram

Російський диктатор Володимир Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики Інституту вивчення війни не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоби виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

Російський наступ до квітня 2023 року, найімовірніше, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто істотного оперативного впливу, вважають аналітики ISW.

"Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використовувати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових поставок", - йдеться у звіті.

Водночас в ISW не бачать ознак того, що зусилля з прихованої мобілізації в останні місяці призвели до залучення додаткових 200 тисяч осіб, хоча це можливо.

"Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні розгалуження та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, викличе помітні проблеми", - зазначають експерти.

Плани Путіна щодо України

2 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що господар Кремля дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 2 лютого несподівано заявив, що на сьогодні завдання на війні в Україні - це "збереження Росії".

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Росія в березні-квітні може піти в масштабний наступ. На його думку, мова йде не про атаку для "перемоги", а про "поліпшення" становища окупаційних військ перед переговорами з Україною, які Кремль хотів би провести в травні.

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