Наступ Росії на Харківщині не виключено: в ОВА розповіли, де посилився ворог

Окупаційні війська РФ посилюють свою присутність на лінії фронту на Харківщині, проте ЗСУ готові до можливих сценаріїв, сказав Олег Синєгубов.

Ворог посилюється на Куп'янському напрямку, наступ не виключено - Синєгубов / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Російські окупанти посилюються на лінії фронту у Харківській області на Куп'янському напрямку. Вони постійно намагаються атакувати, зазнають втрат і відступають. Ворожий наступ не виключений, проте українські війська готові реагувати на будь-які сценарії. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації регіону Олег Синєгубов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на Куп'янському напрямку ворожі війська посилюють свою присутність. Там ворог постійно атакує, але зазнає втрат і відступає.

"Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру", - зазначив Синєгубов.

Як уточнив чиновник, окупанти зміцнюються на Куп'янському, Дворічанському напрямках, а також у бік Кремінної. Контрнаступ російських загарбників не виключений, але ЗСУ до цього готові.

"Це Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також і в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, метою ворога є не дати ЗСУ просунутися вперед. Там йдуть певні маневри і ми не виключаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені", - підкреслив Олег Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

На початку січня начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник заявив, що як тільки промерзне земля, окупанти Росії знову підуть на Харків.

Вони спробують відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли просунутися на захід на допомогу столиці. Сили оборони України відбиватимуть ворожу атаку.

Увечері 7 лютого війська Росії завдали ракетних ударів по Харкову. Окупанти випустили від 6 до 10 ракет С-300. Прильоти були в центральній частині міста.

Секретар РНБО Олексій Данілов 8 лютого сказав, що Росія може піти в наступ на північному сході від Харкова або від півдня Запоріжжя. За його словами, українські сили готові до таких атак російських загарбників і будуть їх відбивати.

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Загроза наступу Росії: