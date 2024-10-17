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Путін орієнтується на "війну на виснаження": в ISW сказали, з якими проблемами зіткнеться РФ

Альона Вороніна
17 жовтня 2024, 11:02
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Глава Кремля вважає, що російські загарбники можуть пережити західну підтримку ЗСУ та зламати їхній опір, і тому він затягує бойові дії.
ВСУ, Путин
Путін робить ставку на "війну на виснаження"/ колаж: Главред, скріншот, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на "війну на виснаження", його поточна "теорія перемоги" спрямована на затягування бойових дій. Глава Кремля припускає, що російські окупанти можуть пережити західну підтримку ЗСУ і зламати їхній опір, вигравши "війну на виснаження".

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У той же час аналітики вважають, що країна-агресорка Росія зіткнеться із серйозними середньостроковими та довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля агресора.

В ISW зазначили, що Кремль зобов’язав російську окупаційну армію провести річні наступальні зусилля вздовж лінії фронту на сході й північному сході України, щоб виснажити українські війська і не дозволити Києву накопичити необхідну живу силу та матеріальну засоби для проведення контрнаступальних операцій.

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Також зазначається, що Путін та російське військове командування, ймовірно, терпимо ставляться до затяжних наступальних операцій, які хоч і далекі від оперативної цілі РФ, але дозволяють окупантам повільно просуватися вперед.

"Ця "теорія перемоги" Путіна заснована на проведенні ЗС РФ послідовних наступів протягом невизначеного часу, але такі виснажливі атаки значно послаблять людську силу й матеріальні засоби, які є в Росії. Тож російським військам доведеться знизити темп наступу принаймні на окремих ділянках фронту, що надасть ЗСУ можливості оскаржити і, можливо, перехопити ініціативу на полі бою в цих районах", – переконані аналітики ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у DeepState повідомили, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині, а окупанти просунулися на Донбасі. На Покровському напрямку тривали бої. Сили оборони відбили дев'ять наступальних і штурмових дій ворога.

Також раніше повідомлялося, що ворог активізував атаки з бронетехнікою – на кону важливе місто на Донеччині. Ворог застосовує техніку, щоб швидше просуванутися до великого населеного пункту.

Нагадаємо, у Третій штурмовій зробили заяву про план перемоги України. Війська агресорки Росії просуваються на полі бою, зазначив Максим Жорін.

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