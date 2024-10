Путін орієнтується на "війну на виснаження": в ISW сказали, з якими проблемами зіткнеться РФ

Російський диктатор Володимир Путін робить ставку на "війну на виснаження", його поточна "теорія перемоги" спрямована на затягування бойових дій. Глава Кремля припускає, що російські окупанти можуть пережити західну підтримку ЗСУ і зламати їхній опір, вигравши "війну на виснаження".

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У той же час аналітики вважають, що країна-агресорка Росія зіткнеться із серйозними середньостроковими та довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля агресора.

В ISW зазначили, що Кремль зобов’язав російську окупаційну армію провести річні наступальні зусилля вздовж лінії фронту на сході й північному сході України, щоб виснажити українські війська і не дозволити Києву накопичити необхідну живу силу та матеріальну засоби для проведення контрнаступальних операцій.

Також зазначається, що Путін та російське військове командування, ймовірно, терпимо ставляться до затяжних наступальних операцій, які хоч і далекі від оперативної цілі РФ, але дозволяють окупантам повільно просуватися вперед.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.