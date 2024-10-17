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На кону важливе місто на Донеччині: ворог активізував атаки з бронетехнікою

Анна Косик
17 жовтня 2024, 08:27
1447
Ворог застосовує техніку, щоб швидше просуванутися до великого населеного пункту.
ВСУ, Селидово
ЗСУ щодня відбивають ворожі атаки, але противник суне далі / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

У районі міста Селидове армія країни-агресора Росії посилила штурми. Тепер ворог атакує українські сили із бронетехнікою, щоб просуватися далі. Про це в етері телемарафону заявив підполковник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов.

За останній час на цій ділянці фронту не було днів без ворожих штурмів, окупанти РФ продовжують щодня здійснювати "накати піхоти" різного ступеня сили.

"Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В декількох випадках це було дві-три одиниці. Також були спроби більш масованого штурму з залученням восьми одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано", – розповів військовий.

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Акцент в районі Селидового ворожі війська роблять із південної сторони, напрямку Цукурине-Українськ. Там окупаційна армія шукає слабкі ділянки української оборони.

"Але південніше більша кількість техніки залучається. Саме там вони більш географічно вигідно намагаються пройти технікою, оскільки всі намагання пройти цей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно. Там відкриті площі. Ми оперативно виявляємо їх та завдаємо вогневого ураження", – додав Міловідов.

На кону важливе місто на Донеччині: ворог активізував атаки з бронетехнікою
Селидове / Інфографіка: Главред

Що відомо про місто Селидове?

Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка.

Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Наступ ворога на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, що в останні тижні перед закінченням великого наступу окупантів перед зимою російська окупаційна армія активізувала свої зусилля та, зокрема, захопила населений пункт Острівське на Покровському напрямку на Донеччині за даними DeepState.

Напередодні також повідомлялося, що країна-агресорка Росія зосередила чималі сили на південь від Покровська. Зокрема, окупанти посилили артилерійські обстріли.

Аналітик BILD раніше прогнозував, що Сили оборони України, ймовірно, будуть змушені вийти із міста Селидове на Покровському напрямку через загрозу оточення.

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війна в Україні ЗСУ Селидове російські війська
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