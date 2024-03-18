Путіна на Красній площі 'захищав' бронежилет у паху - ЗМІ

Диктатора намагаються всіляко убезпечити від атак українських розвідників.

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Путін виступив на Красній площі 18 березня / Колаж Главреда. Фото: SOTA

Диктатора Володимира Путіна під час виступу на концерті в Москві, присвяченому річниці анексії Криму, захищав спеціальний бронежилет, пишуть російські ЗМІ.

За твердженням пропагандистів, ця екіпіровка була покликана нібито захистити тіло Путіна від можливих провокацій. Саму розробку російські ЗМІ називають такою, що "не має аналогів у світі".

Зокрема, бронежилет був розроблений для прикриття не тільки грудей, а й паху, а також сідниць. Крім того, пишуть кремлівські рупори, такий вид захисту нібито майже не було видно під одягом.

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Сам виступ Путіна на Красній площі ввечері 18 травня проходив в умовах підвищеної небезпеки, але провокацій цього дня служба охорони московського диктатора не помітила.

Агресія РФ у Криму і на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією. Цього ж року на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

"Вибори" в Росії

17 березня пройшов третій день так званих президентських виборів у Росії. Україна наполягає на їхній нелегітимності хоча б тому, що країна-агресорка залучає до участі в "заходах" українських громадян на окупованих територіях, які ніким юридично не визнані "частиною" Росії.

Цього дня щонайменше 8 регіонів Росії атакували безпілотники - на Слов'янському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

А російські добровольці в ніч на неділю зайшли в населений пункт Горьківське на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації.

Очікувано, після "підрахунку" голосів перемогу на "виборах" здобув Путін. Україна і низка країн Європи не визнають вибори легітимними.

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