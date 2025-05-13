Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Війна продовжиться": сумний прогноз генерала-розвідника про переговори в Туреччині

Олексій Тесля
13 травня 2025, 02:30
40
Переговорам лідерів України та Росії має передувати системна підготовка, вважає Микола Маломуж.
'Війна продовжиться': сумний прогноз генерала-розвідника про переговори в Туреччині
/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Головне із заяв Маломужа:

  • Москва ухилятиметься від переговорів
  • Війна продовжиться, кардинальних змін поки що не варто очікувати

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив про те, що диктатор Володимир Путін заяву президента України Володимира Зеленського із закликом зустрітися сприймає як тиск на нього та виклик, тож Москва ухилятиметься від таких переговорів.

"Наголошую, переговорам лідерів України та Росії має передувати системна підготовка, зокрема, кропітка робота робочих груп, апаратів президентів, дипломатів. А зараз переговори проводити зарано. Зараз потрібна підготовка, насамперед, наша робота з країнами, які мають вплив на Росію, зокрема, Китай, - їх потрібно підключити, це допоможе виробити конструктивні рішення. Ми не можемо відштовхувати ці країни через те, що вони були на параді 9 травня і є прихильниками Москви", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що Росія має чітко усвідомлювати, що їй загрожує в разі відмови дотримуватися перемир'я і вести переговори.

"Поки США не готові вдаватися до радикального тиску на Москву, навіть якщо не буде ні 30-денного перемир'я, ні згоди Путіна на зустріч із Зеленським у Стамбулі, ні початку конструктивних переговорів. Команда Трампа не залишає надій домовитися з Кремлем. Тому - триватимуть дискусії, буде затяжний процес, лунатимуть погрози з боку США санкціями проти РФ і наданням Україні високоточної зброї. Але, підкреслюю, це буде довга історія", - підкреслив він.

Співрозмовник упевнений, що жодних радикальних дій щодо Росії ні з боку американців, ні з боку європейців не буде, оскільки вони бояться, що це знецінить переговорний процес і посилить конфронтацію.

"Загалом, війна триватиме, і жодних кардинальних змін поки що не варто очікувати. Потрібна ефективна робота з країнами, здатними впливати на Росію", - додав Маломуж.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно повинна погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне і безумовне припинення вогню між Україною і Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, мінімум на 30 днів.

Інші новини:

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Микола Маломуж
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У РФ вигадали цинічну відмовку від 30-денного перемир'я і "накинулися" на Захід

У РФ вигадали цинічну відмовку від 30-денного перемир'я і "накинулися" на Захід

23:37Світ
Росію офіційно визнали винною у збитті рейсу MH17 на Донеччині: що далі

Росію офіційно визнали винною у збитті рейсу MH17 на Донеччині: що далі

22:39Світ
Переговори Зеленського і Путіна та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

Переговори Зеленського і Путіна та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

22:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Людей закликали виносити ковдри та подушки на вулицю: у чому причина

Людей закликали виносити ковдри та подушки на вулицю: у чому причина

Стоцька влаштувала свято для доньки - копії Кіркорова: який у неї вигляд

Стоцька влаштувала свято для доньки - копії Кіркорова: який у неї вигляд

Гороскоп на сьогодні 13 травня: Левам - неочікувана зустріч, Стрільцям - подорож

Гороскоп на сьогодні 13 травня: Левам - неочікувана зустріч, Стрільцям - подорож

Чим відрізняються дівчата: лише дадуть відповідь за 19 секунд

Чим відрізняються дівчата: лише дадуть відповідь за 19 секунд

Для чого досвідчені дачники збирають шишки: про проблеми з городом можна забути

Для чого досвідчені дачники збирають шишки: про проблеми з городом можна забути

Останні новини

04:00

Бачили майже всі українці: що означає фонтан на банкноті 500 гривень

03:42

Гороскоп на завтра 14 травня: Ракам - несподіваний успіх, Козерогам - похвала

02:30

"Війна продовжиться": сумний прогноз генерала-розвідника про переговори в Туреччині

02:04

У столиці Лівії лунає стрілянина: ЗМІ розкрили причину сутичокВідео

01:30

Брат Кейт Міддлтон уперше розповів, як сім'я справлялася з її онкологією

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
01:09

Авто витрачає більше, ніж треба: експерт поділився порадами, як зекономити пальне

00:17

Брюссель погодив додаткове фінансування для України: ЗМІ розкрили суму

12 травня, понеділок
23:37

У РФ вигадали цинічну відмовку від 30-денного перемир'я і "накинулися" на Захід

23:29

Звягель повернувся до своїх коренів: як змінювалась назва міста протягом столітьВідео

Реклама
22:39

Росію офіційно визнали винною у збитті рейсу MH17 на Донеччині: що далі

22:38

Мурат Налчаджиоглу показався на відпочинку зі своєю новою коханою - деталі

22:33

РФ готує масовану атаку: експерт попередив про загрозу удару "Орєшніком"

22:13

Бен Аффлек ревнує колишню дівчину до Тома Круза - деталі

22:02

"Про це ніхто не говорив": справжня причина ДТП, у якій загинула Поплавська

22:00

Переговори Зеленського і Путіна та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

21:31

Гербіциди — ефективний спосіб боротьби з бур’янами на городі

21:28

Ердоган провів переговори з Зеленським та Путіним: що відомо

21:03

Китай може замінити США в мирному процесі - до чого слід готуватись Україні

20:50

Несподівані зміни цін на овочі та фрукти: чого очікувати покупцям цього тижня

20:27

Знають одиниці: що означають букви S та B на важелі перемикання передач в авто

Реклама
20:08

Поляки почали "блокаду" на кордоні з Україною: в ДПСУ розповіли, де зупинено рух

19:56

Рекордний кешбек від держави: яку суму отримали українці за березень

19:47

Євробачення-2025: прогнози букмекерів для України обережно оптимістичні

19:40

Україну накриває потужна негода: литимуть дощі з мокрим снігом

19:35

АЕС проходять ремонти: експерт пояснив, в якому разі світло можуть вимикати знову

19:31

Не пожовтіє і виросте великим: чим потрібно підживити часник у травніВідео

19:27

Магія, що єднає: пʼятий сезон "Вартових мрій" підкорює серця українців

19:11

Померла зірка фільмів "Діамантова рука" і "Кавказька полонянка"

19:10

Чого очікувати 15 травня?Погляд

19:09

"Я буду в Туреччині": Зеленський хоче бачити Трампа на переговорах з Путіним

19:07

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди із США - що передбачається

18:44

"Це найкращий день за 17 років": гурт ADAM записали пісню з донькою полеглого військового

18:37

"Було попередження": чи вдарить Росія Орєшніком по Україні в найближчі дні

18:36

Як позбавитися від берізки: чому вона небезпечна і як з нею ефективно боротися

18:35

Берлін змінює правила гри: що стоїть за новою тактикою уряду

18:24

Жизель Бюндхен уперше показала третю дитину: "Найбільший дар"

18:18

Долар різко впав після злету: новий курс валют на 13 травня

18:02

Задача з ПДР, яка під силу не всім: хто з водіїв може повернутиВідео

17:51

Шахрайство з банківськими картками: сума збитків зростає

17:50

Посуд теж старіє: коли терміново потрібно замінити сковорідки та каструлі

Реклама
17:49

Трамп може поїхати до Стамбула на переговори Зеленського і Путіна - що відомо

17:31

Те, як людина їсть морозиво розкриває її характер - психолог поділився секретомВідео

17:07

Втратять форму та колір: які речі не можна сушити на мотузці

16:49

Житомир — місто воєводи та жита: що приховує назва міста

16:41

"Уже днями": глава МЗС Туреччини зробив заяву про можливу зустріч України і РФ

16:36

"У Москви є час до вечора": Макрон висунув ультиматум Путіну щодо України

16:33

"Мова ультиматумів неприйнятна": у Кремлі відповіли Європі

16:26

Путін ігнорує пропозицію Зеленського: в МЗС анонсували відповідь на саботаж РФ

16:25

Як відмити внутрішнє скло духовки: простий, але дієвий домашній засібВідео

16:20

У Києві відбудеться Книжковий Арсенал 2025: що фестиваль підготував цього року

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти