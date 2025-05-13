'Війна продовжиться': сумний прогноз генерала-розвідника про переговори в Туреччині

Переговорам лідерів України та Росії має передувати системна підготовка, вважає Микола Маломуж.

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/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Головне із заяв Маломужа:

Москва ухилятиметься від переговорів

Війна продовжиться, кардинальних змін поки що не варто очікувати

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив про те, що диктатор Володимир Путін заяву президента України Володимира Зеленського із закликом зустрітися сприймає як тиск на нього та виклик, тож Москва ухилятиметься від таких переговорів.

"Наголошую, переговорам лідерів України та Росії має передувати системна підготовка, зокрема, кропітка робота робочих груп, апаратів президентів, дипломатів. А зараз переговори проводити зарано. Зараз потрібна підготовка, насамперед, наша робота з країнами, які мають вплив на Росію, зокрема, Китай, - їх потрібно підключити, це допоможе виробити конструктивні рішення. Ми не можемо відштовхувати ці країни через те, що вони були на параді 9 травня і є прихильниками Москви", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає, що Росія має чітко усвідомлювати, що їй загрожує в разі відмови дотримуватися перемир'я і вести переговори.

"Поки США не готові вдаватися до радикального тиску на Москву, навіть якщо не буде ні 30-денного перемир'я, ні згоди Путіна на зустріч із Зеленським у Стамбулі, ні початку конструктивних переговорів. Команда Трампа не залишає надій домовитися з Кремлем. Тому - триватимуть дискусії, буде затяжний процес, лунатимуть погрози з боку США санкціями проти РФ і наданням Україні високоточної зброї. Але, підкреслюю, це буде довга історія", - підкреслив він.

Співрозмовник упевнений, що жодних радикальних дій щодо Росії ні з боку американців, ні з боку європейців не буде, оскільки вони бояться, що це знецінить переговорний процес і посилить конфронтацію.

"Загалом, війна триватиме, і жодних кардинальних змін поки що не варто очікувати. Потрібна ефективна робота з країнами, здатними впливати на Росію", - додав Маломуж.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що Україна негайно повинна погодитися на переговори з РФ у Туреччині. Американський президент відреагував на заяву Путіна про готовність до переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що особисто чекатиме на Путіна в четвер у Туреччині. Президент очікує припинення вогню 12 травня.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне і безумовне припинення вогню між Україною і Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня, мінімум на 30 днів.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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