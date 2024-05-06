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Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною

Анна Ярославська
6 травня 2024, 12:10
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Міністр закордонних справ країни-агресора розкритикував проведення "Глобального саміту миру" у Швейцарії.
сергей лавров, Володимир путін
Росія не буде вести переговори на основі "формули миру", заявив Сергій Лавров / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не буде вести переговори на основі "формули миру" президента України Володимира Зеленського. За його словами, вона "русофобська та ілюзорна".

В інтерв'ю журналісту боснійсько-сербського телеканалу АТВ Лавров заявив, що Москва не відкидає пропозицію про переговори щодо завершення війни, однак одразу наголосив, що в Україні та країнах Заходу "немає з ким розмовляти". Водночас він нагадав про "мирні" ініціативи Китаю, ПАР і Бразилії.

Також Лавров розкритикував проведення "Глобального саміту миру" у Швейцарії.

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"Швейцарська Конфедерація вже давно не нейтральна держава. Вона в перших рядах тих, хто підтримує і озброює київський режим. Ця держава займає найжорсткішу позицію щодо Росії, зокрема в плані запровадження нових санкцій", - заявив Лавров.

Також він стверджує, що зустріч у Швейцарії нібито базуватиметься на "відверто ілюзорній і русофобській" українській формулі миру.

Формула миру Зеленського

Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.

Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.

"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:

  • повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
  • повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.

Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.

"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - останні новини

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська та понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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