"Переговори можуть стартувати в червні": у Латвії зробили заяву про вступ України в ЄС

Процес переговорів про вступ України до Євросоюзу буде складним, але потрібно у червні дати Києву позитивний сигнал щодо початку переговорів, вважає Рінкевичс.

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У Латвії зробили важливу заяву про вступ України в ЄС/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу можуть бути дуже складними, але "цілком реально" розпочати їх уже в червні цього року.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє TV3. Він також зазначив, що вступ України до ЄС може привести до значних змін в економіці блоку. За його словами, такі зміни будуть, зокрема, у сільському господарстві.

Рінкевичс наголосив, що потрібно дати Україні та Молдові позитивний сигнал у червні щодо початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

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"Членство в ЄС також означає досить багато обов'язків, а в країні, яка зараз перебуває у стані війни, безсумнівно, не так просто проводити реформи або перетворення. Тому я думаю, що так, нам потрібно дати Україні та Молдові позитивний сигнал у червні про те, що ми починаємо переговори", – заявив президент Латвії.

Президент Латвії зазначив, що є низка питань, які можуть виявитися складними. Серед них, зокрема, питання, які пов'язані з вимогами до охорони навколишнього середовища і реформуванням державного апарату.

Він сказав, що потрібно почати говорити про конкретні речі.

"Але ми повинні враховувати, що цей процес не буде легким, тому що буде дуже багато суперечок, наприклад, щодо сільського господарства", – наголосив Рінкевичс.

Вступ України до Євросоюзу – останні новини

Нагадаємо, 12 березня 2024 року Єврокомісія затвердила переговорну рамку щодо вступу України в ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в ЄС. Прем'єр зазначив, що Україна обов'язково стане членом ЄС, а уряд працюватиме, щоб це сталося якнайшвидше.

"Цей крок – свідчення досягнення України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет наш Уряд – зробити так, аби це стало якнайшвидше", – наголосив Шмигаль.

Пізніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, коли почнуться переговори України та ЄС. Україна має джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС про те, коли розпочнуться переговори про вступ до Євросоюзу.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

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