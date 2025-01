Путін готує ґрунт для зриву майбутніх мирних угод - ISW

Коротко:

Кремль, імовірно, порушить будь-які майбутні домовленості з Україною та вже готує для цього передумови. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, про це свідчать заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито нелегітимність українського уряду.

Експерти ISW зазначають у звіті за 29 січня, що Путін неодноразово заявляв про нелегітимність усіх українських урядів, які прийшли до влади після Революції гідності 2014 року. Водночас, він раніше вів переговори і укладав домовленості з українськими чиновниками, зокрема в рамках Мінських угод 2014 і 2015 років. Однак російська сторона систематично порушувала ці домовленості, використовуючи аргумент про нелегітимність українського керівництва як виправдання.

"Навіть якщо президент України Володимир Зеленський або інші представники української влади скасують указ про заборону переговорів із Путіним, Кремль, імовірно, порушить будь-яку досягнуту угоду, виправдовуючи це тим, що такі домовленості є "недійсними". Це триватиме, доки Путін вважатиме, що може досягти своїх максималістських військових цілей шляхом військових дій", - ідеться у звіті.

Також наголошується, що Москва, ймовірно, постарається використати подібні заяви для того, щоб представити Україну як сторону, яка затягує війну та нібито відмовляється від конструктивного діалогу. Таку риторику Кремль може використовувати як для внутрішньої, так і для міжнародної аудиторії, щоб виправдати свої подальші агресивні дії.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський переконаний, що глава Білого дому Дональд Трамп зможе змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна прийти до миру. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. За його словами, це можливо, якщо в американського президента є реальне бажання шляхом сили переконати Путіна відновити мир. При цьому Зеленський висловив сподівання, що мирна угода не буде просто папірцем, а міститиме справедливі пункти.

Раніше Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про неможливість переговорів з Україною.

При цьому Володимир Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів. За його словами, справедливою можливістю для початку переговорів є повернення ЗС РФ на лінію, де вони перебували до 24 лютого 2022 року.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.