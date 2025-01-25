'Я заборонив будь-які переговори': Зеленський різко відповів на заяву Путіна

Зеленський зупинив сепаратизм в Україні тим, що зупинив будь-кому в країні проводити ті чи інші переговори з Росією.

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Зеленський відповів на заяву Путіна про переговори / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Головні тези президента України:

Путін почав багато будувати різних каналів разом з "сепаратистами"

Було багато перемовних процесів та багато тіньових коридорів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про неможливість переговорів із Україною.

"Дуже багато сигналів, які поширюють росіяни щодо якихось декретів, як вони це називають. Вони взагалі живуть в якомусь 1917 році. Декрет про мир, декрет про ще щось", - зазначив Зеленський під час пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду.

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За словами Зеленського, рішення РНБО було вимушеним, бо глава Кремля Володимир Путін почав дуже багато будувати різних каналів разом з "сепаратистами", разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність, безпосередньо на мене.

"Багато перемовних процесів, багато тіньових коридорів. Я це зупинив. Швидко. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що зупинив будь-кому в Україні проводити ті чи інші переговори з Росією, з прихильниками Путіна впродовж війни. Це було коли їх війська були тут, в Київській області. Вони це робили, пробували тиснути через багато різних коридорів, і наш депутатський корпус, і європейські депутати, і представники США. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати", - додав Зеленський.

Тому, за словами президента, він ухвалив рішення, бо я лідер тих чи інших переговорів, тому я це зупинив.

"Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. Є канали про які всі знають, а також вони використовували інші канали, навіть в деяких наших інституціях, про які я не готовий говорити. Тому і рішення було таким", - констатував він.

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів. За його словами, справедливою можливістю для початку переговорів є повернення ЗС РФ на лінію, де вони перебували до 24 лютого 2022 року.

Олег Жданов розповів, коли почнуться мирні переговори між Росією та Україною. Він вважає, що до кінця 2025 року Україна воюватиме зі змінним успіхом, покращуючи переговорну позицію. Також полковник зазначає, що Британія, як і Франція, розглядають можливість відправити в Україну своїх миротворців.

Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори в найближчому майбутньому. Таким чином глава Кремля, по-перше, дав сигнал російському суспільству про те, що війна навряд чи закінчиться найближчим часом. По-друге, він таким чином спробував вплинути на російські еліти.

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